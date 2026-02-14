Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Λούτσας, μετά το φριχτό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Σωτήρος, με θύμα έναν 15χρονο μαθητή. Το περιστατικό, που συνέβη κάτω από συνθήκες που παραπέμπουν σε μοιραίο λάθος, άφησε πίσω του έναν νεκρό και δύο ελαφρά τραυματίες, όλοι τους ανήλικοι.

Το χρονικό της μοιραίας σύγκρουσης

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο 15χρονος οδηγός φέρεται να πήρε κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου της μητέρας του, χωρίς εκείνη να γνωρίζει το παραμικρό. Μαζί με δύο ακόμα συνομήλικους φίλους του, επιβιβάστηκαν στο λευκό όχημα και ξεκίνησαν μια διαδρομή που έμελλε να αποβεί μοιραία.

Βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας καταγράφουν το αυτοκίνητο να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Μαρτυρίες κατοίκων στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 κάνουν λόγο για ταχύτητες που άγγιζαν τα 130-150 χιλιόμετρα την ώρα. Η απειρία του ανήλικου οδηγού σε συνδυασμό με την ταχύτητα οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου:

Το όχημα εξετράπη της πορείας του.

Χτύπησε στο αριστερό κράσπεδο.

Προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω σε ένα δέντρο.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας: «Τι έκανα;»

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο 15χρονος που καθόταν στη θέση του συνοδηγού εκσφενδονίστηκε από το όχημα, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο. Οι κάτοικοι της περιοχής, που πετάχτηκαν έξω από τα σπίτια τους ακούγοντας τον εκκωφαντικό θόρυβο, περιγράφουν συγκλονιστικές στιγμές.

Ο ανήλικος οδηγός, συνειδητοποιώντας αμέσως το μέγεθος της καταστροφής, φώναζε σε κατάσταση σοκ: «Τι έκανα; Τι έκανα;».

Η κατάσταση των τραυματιών

Οι δύο επιζώντες ανήλικοι (ο οδηγός και ο επιβάτης του πίσω καθίσματος) μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ευτυχώς, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς φέρουν κυρίως εκδορές και επιφανειακά τραύματα. Ωστόσο, οι γιατροί προχωρούν σε πλήρη απεικονιστικό έλεγχο για να αποκλείσουν το ενδεχόμενο εσωτερικών κακώσεων.

Στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε η σορός του άτυχου 15χρονου, εκτυλίχθηκαν δραματικές στιγμές με τους συγγενείς του να μην μπορούν να πιστέψουν το κακό που τους βρήκε.

Διαβάστε ακόμα: Τέλος τα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών: Η νομοθετική ρύθμιση που έρχεται εντός Φεβρουαρίου