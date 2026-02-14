Μετά από μια ιστορική διανυκτέρευση στην «καρδιά» της Αθήνας, οι αγρότες ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από την πλατεία Συντάγματος το μεσημέρι του Σαββάτου. Το κονβόι των τρακτέρ, που συγκέντρωσε τα βλέμματα ολόκληρης της χώρας, θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής προς τα μπλόκα, συνοδεία περιπολικών, αφήνοντας όμως πίσω του ένα σαφές τελεσίγραφο προς την κυβέρνηση.

«Πολιτική βούληση, όχι δημοσιονομικό έλλειμμα»

Οι εκπρόσωποι των αγροτών εμφανίστηκαν ανυποχώρητοι στις δηλώσεις τους, τονίζοντας πως η κάθοδος στην Αθήνα ήταν μόνο ένας σταθμός στην κινητοποίησή τους. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, υπογράμμισε πως η κυβέρνηση αρνείται να δώσει λύσεις παρά την ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου.

«Η κυβέρνηση δεν θα έχει καλά ξεμπερδέματα με εμάς αν δεν ικανοποιήσει τα αιτήματα μας», τόνισε χαρακτηριστικά, δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Τα κομβικά αιτήματα του πρωτογενούς τομέα

Οι αγρότες δηλώνουν απογοητευμένοι από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, θεωρώντας τα ανεπαρκή για την επιβίωσή τους. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται:

Μείωση του κόστους παραγωγής: Άμεσα μέτρα για την ενέργεια, τα καύσιμα και τα αγροτικά εφόδια.



Αναμόρφωση ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις στο 100% για τις καταστροφές στις καλλιέργειες.



Βιώσιμες τιμές: Διασφάλιση τιμών που θα επιτρέπουν τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας.

Προειδοποίηση για νέα μπλόκα

Ο Κώστας Τζέλλας, εκπρόσωπος του μπλόκου Ε-65, κατήγγειλε την κρατική καταστολή και τον αυταρχισμό που αντιμετώπισαν οι αγρότες κατά τις 55 ημέρες των κινητοποιήσεων. Προειδοποίησε μάλιστα πως ο αγώνας θα κλιμακωθεί με νέες μορφές, σημειώνοντας ότι «τα μπλόκα θα ξαναστηθούν και μπορεί να κρατήσουν παραπάνω από 55 μέρες».

Μέχρι την ολοκλήρωση της αποχώρησης των τρακτέρ, η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας παραμένει κλειστή, με την τροχαία να προχωρά σε σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πρωτεύουσας.

