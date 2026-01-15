13:25 | ΕΚΤΑΚΤΟ: Θρίλερ στην οδό Σωκράτους Άνδρας απειλεί να πέσει από τον 7ο όροφο του κτιρίου της Πολεοδομίας. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Κλειστή η οδός Σωκράτους, κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο. [Δείτε όλες τις πληροφορίες εδώ]

Στην κορυφή της επικαιρότητας: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, χάος στους δρόμους και η «επανάσταση» στην υγεία

13:15 Ζώδια: Σκορπιοί, κάντε ένα βήμα πίσω Η σύνοδος Αφροδίτης-Κρόνου φέρνει «προσγείωση». Δείτε ποια 3 ζώδια αφήνουν οριστικά πίσω τους τη θλίψη και πώς θα εξελιχθεί η μέρα για τον Κριό και τον Δίδυμο. [Διαβάστε τις αναλυτικές προβλέψεις εδώ]

13:00 «Η ομιλία που πρέπει να ακούσεις»: Η κραυγή της 20χρονης Τζέσικας Η κόρη της Ενκελέιντα (γυναικοκτονία Μενίδι) συγκλόνισε το Ευρωκοινοβούλιο: «Έγινα γονέας στα 20 μου γιατί το κράτος απέτυχε». Μια μαρτυρία που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. [Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο]

12:45 Ελεονώρα Μελέτη: Ξέσπασε σε κλάματα στις Βρυξέλλες «Υπήρξα θύμα κακοποίησης». Η πρώτη, σπαρακτική εξομολόγηση της ευρωβουλευτή για τη δική της σκοτεινή εμπειρία σε σχέση.

[Όλα όσα αποκάλυψε]

11:30Θρίλερ στου Ζωγράφου: «I speak English» Η 16χρονη Λόρα εθεάθη στην Αθήνα. Τι απάντησε στους μαθητές που την αναγνώρισαν και γιατί η ΕΛ.ΑΣ. πιστεύει ότι κρύβεται σε διαμέρισμα της περιοχής. [Οι τελευταίες εξελίξεις στις έρευνες]

10:15 Υγεία: Η «νέα» ζάχαρη και τα Μαθηματικά κατά του καρκίνου Από την Tagatose που υπόσχεται γλυκά χωρίς θερμίδες, μέχρι το μαθηματικό μοντέλο που εξηγεί γιατί ο καρκίνος επιστρέφει. Η επιστήμη σήμερα κάνει άλματα. [Tagatose: Το τέλος της στέβιας;] | [Γιατί αποτυγχάνουν οι χημειοθεραπείες;]

9:50 | Χρηστικά: Απεργία Ταξί & Φθηνά Ταξίδια Το χάος στον Κηφισό συνεχίζεται λόγω της απεργίας. Την ίδια ώρα, το Σαράγεβο ανακηρύσσεται ως το πιο φθηνό City Break της Ευρώπης για το 2026. [Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί] | [Διαμονή με 40€ στο Σαράγεβο]

9:30 Survivor 2026: Διπλή αποχώρηση σοκ Η Σταυρούλα Ποτήρη και η Ελισάβετ εκτός παιχνιδιού. Οι λεπτομέρειες για το ιατρικό πρόβλημα που άλλαξε τις ισορροπίες στον Άγιο Δομίνικο. [Δείτε τι συνέβη στο χθεσινό επεισόδιο]

