Η περιοχή του Ζωγράφου έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο πεδίο ερευνών για την ΕΛ.ΑΣ., καθώς οι μαρτυρίες για την τύχη της 16χρονης Λόρας πληθαίνουν. Η ανήλικη, που εξαφανίστηκε από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου, εθεάθη να κυκλοφορεί στην Αθήνα, να ψωνίζει σε σούπερ μάρκετ και να απαντά με μια ξενόγλωσση φράση όταν συμμαθητές της την πλησίασαν και της έδειξαν τη φωτογραφία της από το Amber Alert.

Το «κυνηγητό» στους δρόμους του Ζωγράφου

Η μαρτυρία των μαθητών: Δύο έφηβοι την αναγνώρισαν μέσα σε σούπερ μάρκετ. Όταν την ακολούθησαν στην οδό Δάφνης και τη ρώτησαν αν είναι αυτή, η Λόρα απάντησε ψύχραιμα «I speak English» και συνέχισε την πορεία της χωρίς ίχνος άγχους.

Σε κοσμηματοπωλείο και καφετέρια: Άλλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι η 16χρονη προσπάθησε να πουλήσει κοσμήματα, ενώ εθεάθη σε καφετέρια να ζητά πρόσβαση στο Wi-Fi, πιθανώς για να επικοινωνήσει με κάποιον μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.

Οι εκτιμήσεις των Αρχών: Υπάρχει «πρόσωπο-σκιά»;

Το κρυφό κρησφύγετο: Οι Αρχές πιστεύουν ακράδαντα ότι η Λόρα δεν είναι μόνη της. Εκτιμάται ότι φιλοξενείται σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου από άγνωστο άτομο που την περίμενε στην Αθήνα.

Η έκκληση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»: Με ένα συγκινητικό βίντεο, κοινωνική λειτουργός καλεί τη Λόρα να επικοινωνήσει μαζί τους: «Είμαστε εδώ για να σε ακούσουμε, χωρίς κριτική».

Σημαντικό: Οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής «μιλούν» και οι αστυνομικοί συνθέτουν το παζλ των κινήσεών της, ελπίζοντας στον εντοπισμό της πριν χαθούν ξανά τα ίχνη της.

