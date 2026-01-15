Η σημερινή ημέρα φέρνει μια σημαντική αστρολογική «προσγείωση». Η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Κρόνο μας αναγκάζει να δούμε την πραγματικότητα κατάματα, ειδικά στις σχέσεις και τα οικονομικά.

Ενώ για κάποιους αυτό σημαίνει όρια και ευθύνες, για τρία συγκεκριμένα ζώδια σηματοδοτεί το τέλος μιας περιόδου θλίψης και την αρχή μιας νέας, σταθερής πορείας.

Οι Ημερήσιες Προβλέψεις: Τι φέρνει η Πέμπτη;

Κριός : Άκου το ένστικτό σου. Δεν χρειάζεται να είναι όλα τέλεια, αρκεί να είσαι ειλικρινής.

Ταύρος: Μην αφήνεις τις σχέσεις στην τύχη τους. Μια καλή κουβέντα μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

Δίδυμοι: Η ιδανική στιγμή να ελέγξεις συμφωνίες και λεπτομέρειες. Διόρθωσε τώρα τα λάθη του παρελθόντος.

Καρκίνος: Το συναισθηματικό σημείο καμπής. Σταματάς να περιμένεις «σωτήρες» και παίρνεις την κατάσταση στα χέρια σου.

Λέων: Η αλήθεια θα σε απελευθερώσει. Μίλησε ανοιχτά, ακόμα κι αν ζοριστείς, για να χτίσεις αληθινές σχέσεις.

Παρθένος : Άφησε κάτω τα βάρη που δεν σου ανήκουν. Δεν είσαι υπεύθυνος για τη σωτηρία όλου του κόσμου.

Ζυγός : Μην προσπαθείς να τους ευχαριστήσεις όλους. Διάλεξε λίγα και καλά.

Σκορπιός: Το μήνυμα της ημέρας. Μην πιέζεις καταστάσεις που δεν βγαίνουν. Κάνε ένα βήμα πίσω, δες την καθαρή εικόνα και άλλαξε σχέδιο.

Τοξότης: Βάλε όρια στους άλλους πριν εξαντληθείς. Η δική σου ηρεμία προηγείται.

Αιγόκερως: Πάτα φρένο και τακτοποίησε εκκρεμότητες πριν γίνουν βουνό.

Υδροχόος: Η ελευθερία σου είναι η δύναμή σου. Μην την θυσιάσεις για μια ψεύτικη σιγουριά.

Ιχθύες: Μετάτρεψε τα όνειρά σου σε πρόγραμμα. Πατάς επιτέλους σε στέρεο έδαφος.

"Bye-Bye" Θλίψη: Τα 3 ζώδια που αλλάζουν σελίδα

Μετά τις 15 Ιανουαρίου, ο Καρκίνος, ο Παρθένος και οι Ιχθύες νιώθουν αρκετά δυνατοί ώστε να αφήσουν πίσω τους τη μελαγχολία. Η επιρροή του Κρόνου τους δίνει τη σοβαρότητα που χρειάζεται για να πάρουν αποφάσεις ζωής και να διεκδικήσουν την ελευθερία τους.

