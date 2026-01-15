Τέλος στη στέβια και την ασπαρτάμη: Βρέθηκε το «Ιερό Δισκοπότηρο» της ζάχαρης – Έχει την ίδια γεύση, αλλά 60% λιγότερες θερμίδες

 Ξέχνα την πικρή επίγευση και τις χημικές ουσίες που υπόσχονται αδυνάτισμα αλλά απογοητεύουν στη γεύση. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Tufts ανακάλυψαν το μυστικό για τη μαζική παραγωγή της Tagatose (Ταγκατόζης), μιας σπάνιας φυσικής ζάχαρης που μοιάζει, ψήνεται και καραμελώνει ακριβώς όπως η κανονική, αλλά χωρίς να ανεβάζει το ζάχαρο ή να καταστρέφει τα δόντια.

Γιατί η Ταγκατόζη είναι η «Επανάσταση» που περιμέναμε;

  • Γεύση στο 92% της ζάχαρης: Σε αντίθεση με τη στέβια, η Tagatose δεν έχει καμία περίεργη επίγευση. Είναι σχεδόν αδύνατο να καταλάβεις διαφορά στον καφέ ή στα γλυκά σου.
  • Το όνειρο της ζαχαροπλαστικής: Είναι το μόνο γλυκαντικό που καραμελώνει και ροδίζει στο φούρνο. Τέρμα τα «άχρωμα» και άνοστα κέικ διαίτης.
  • Σύμμαχος των διαβητικών: Έχει μηδενικό γλυκαιμικό δείκτη. Ο οργανισμός την απορροφά ελάχιστα, προστατεύοντας από τις απότομες αυξήσεις της ινσουλίνης.

Ο απρόσμενος σύμμαχος: Ένας μύκητας και ένα βακτήριο

  • Το επιστημονικό break-through: Η Tagatose υπάρχει στη φύση (μήλα, πορτοκάλια), αλλά είναι σπάνια. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ένζυμα από έναν βλεννο-μύκητα για να μετατρέψουν τη φθηνή γλυκόζη σε Tagatose με απόδοση 95%.
  • Πρεβιοτική δράση: Ό,τι δεν απορροφάται από το σώμα, λειτουργεί ως τροφή για τα καλά βακτήρια του εντέρου, βελτιώνοντας την πέψη.

