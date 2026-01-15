Το «κρυμμένο διαμάντι» της Ευρώπης για το 2026: Η πόλη με μπύρα στα 2€ και διαμονή κάτω από 50€

Αν νομίζατε ότι οι φθηνές αποδράσεις στην Ευρώπη αποτελούν παρελθόν, το Σαράγεβο έρχεται να σας διαψεύσει. Σύμφωνα με τη νέα λίστα του Time Out για το 2026, η πρωτεύουσα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αναδεικνύεται ως ο πιο οικονομικός προορισμός της γηραιάς ηπείρου, προσφέροντας αυθεντικές εμπειρίες, χαμηλές τιμές και μηδενικό συνωστισμό.
Γιατί το Σαράγεβο είναι ο No1 Value-for-Money προορισμός;
- Τιμές που σοκάρουν: Ξεχάστε τα 8 και 10 ευρώ για μια μπύρα. Εδώ θα την απολαύσετε με μόλις 2,30€, ενώ μπορείτε να βρείτε εξαιρετικά Airbnb ακόμα και με 40€ τη βραδιά.
- Γαστρονομικός Παράδεισος: Από το παραδοσιακό burek στην αγορά Markale μέχρι τον αυθεντικό βοσνιακό καφέ στο ιστορικό Caffe Divan, το φαγητό είναι φθηνό και ποιοτικό.
- Πολιτισμός & Ιστορία: Η πόλη των αντιθέσεων προσφέρει δωρεάν περιηγήσεις στα σοκάκια της και τη Λατινική Γέφυρα, ενώ τον Αύγουστο «ζωντανεύει» με το διάσημο Φεστιβάλ Κινηματογράφου.
Η Top 5 Λίστα των Οικονομικών Προορισμών (Time Out)
- Σαράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Η απόλυτη κορυφή.
- Τίρανα, Αλβανία: Ανερχόμενη δύναμη με έντονη νυχτερινή ζωή.
- Χαλ, Ηνωμένο Βασίλειο: Η έκπληξη της λίστας για όσους θέλουν Αγγλία χωρίς τις τιμές του Λονδίνου.
- Μισκόλτς, Ουγγαρία: Ιδανικό για ιαματικά λουτρά και φύση.
- Ζάγκρεμπ, Κροατία: Η αρχοντική πρωτεύουσα που παραμένει προσιτή.