Η νύχτα που κανείς δεν ήθελε να ζήσει στο φετινό Survivor είναι γεγονός. Με κομμένη την ανάσα, παίκτες και τηλεθεατές παρακολούθησαν τον Γιώργο Λιανό να ανακοινώνει το αναγκαστικό τέλος για την Ελισάβετ λόγω σοβαρού ιατρικού θέματος, ενώ λίγο αργότερα, η Σταυρούλα Ποτήρη «καιγόταν» στην κυριολεξία στην τελική μονομαχία αποχώρησης.

Το «μπλόκο» των γιατρών στην Ελισάβετ

Η ανακοίνωση που πάγωσε το συμβούλιο: «Οι γιατροί ήταν ξεκάθαροι», είπε ο Λιανός. Η Ελισάβετ, μετά από μια δύσκολη νύχτα στην κλινική, κρίθηκε ακατάλληλη να συνεχίσει, αφήνοντας την ομάδα των Αθηναίων σε κατάσταση σοκ.

Προτεραιότητα η υγεία: Παρά την επιθυμία της να παραμείνει, το ιατρικό ανακοινωθέν δεν άφησε περιθώρια για ρίσκο.

Μονομαχία στις φλόγες: Σταυρούλα vs Κέλλυ

Η σωτηρία του Gio : Το τηλεοπτικό κοινό έδωσε το «φιλί της ζωής» στον Gio Καραντώνη, στέλνοντας τις δύο γυναίκες σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης.



Το αγώνισμα: Σταυρούλα Ποτήρη και Κέλλυ Μποφίλιου έπρεπε να ανάψουν φωτιά κάτω από τρομερή πίεση.



Σταυρούλα Ποτήρη και Κέλλυ Μποφίλιου έπρεπε να ανάψουν φωτιά κάτω από τρομερή πίεση. Το αποτέλεσμα: Η Κέλλυ αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη, κερδίζοντας την παραμονή της και στέλνοντας τη Σταυρούλα οριστικά πίσω στην Ελλάδα.

Spoiler Alert: Οι ισορροπίες στους «Αθηναίους» πλέον καταρρέουν, καθώς χάνουν δύο παίκτριες σε μία μόλις νύχτα. Πώς θα αντιδράσουν οι «Επαρχιώτες» σε αυτή την αποδυνάμωση;

