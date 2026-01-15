Θρίλερ τώρα στο κέντρο της Αθήνας: Άνδρας απειλεί να πέσει από την ταράτσα της Πολεοδομίας – Κλειστή η Σωκράτους

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγα λεπτά στην ΕΛ.ΑΣ. και την Πυροσβεστική για έναν άνδρα που βρίσκεται σε κατάσταση αμόκ στην οδό Σωκράτους 57. Ο άνδρας έχει ανέβει στην ταράτσα του 7ώροφου κτιρίου όπου στεγάζεται η Πολεοδομία και απειλεί να δώσει τέλος στη ζωή του, προκαλώντας αναστάτωση στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε εξέλιξη

Το σημείο: Το κτίριο βρίσκεται ανάμεσα στις οδούς Αγίου Κωνσταντίνου και Πειραιώς.

Κινητοποίηση: Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ αναμένεται και ειδικός διαπραγματευτής για να πείσει τον άνδρα να κατέβει με ασφάλεια.

Κυκλοφοριακό χάος: Η οδός Σωκράτους έχει κλείσει εντελώς για την κυκλοφορία των οχημάτων, με αποτέλεσμα να σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις στους γύρω δρόμους του κέντρου.

Συνεχής ενημέρωση: Το Madata.gr παρακολουθεί την εξέλιξη του θρίλερ και θα σας ενημερώνει για κάθε νέα εξέλιξη από το σημείο.

