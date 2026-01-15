Σε μια εξομολόγηση-καταπέλτη που δεν περίμενε κανείς, η Ελεονώρα Μελέτη λύγισε μπροστά στις κάμερες του Ευρωκοινοβουλίου. Για πρώτη φορά, η γνωστή παρουσιάστρια και ευρωβουλευτής άνοιξε την καρδιά της και αποκάλυψε το σκοτεινό παρελθόν μιας δικής της σχέσης, παραδεχόμενη πως υπήρξε θύμα κακοποίησης, σε μια ομιλία που πάγωσε το ακροατήριο.

«Έχω και εγώ τα δικά μου βιώματα»

Το ξέσπασμα: Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τις γυναικοκτονίες, η Ελεονώρα Μελέτη τόνισε πως η ενασχόλησή της με τα γυναικεία δικαιώματα δεν είναι τυχαία. «Έβλεπα, ήξερα, μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου», είπε με τρεμάμενη φωνή, συγκρίνοντας τη δική της τύχη με τις γυναίκες που δεν τα κατάφεραν.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τις γυναικοκτονίες, η Ελεονώρα Μελέτη τόνισε πως η ενασχόλησή της με τα γυναικεία δικαιώματα δεν είναι τυχαία. «Έβλεπα, ήξερα, μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου», είπε με τρεμάμενη φωνή, συγκρίνοντας τη δική της τύχη με τις γυναίκες που δεν τα κατάφεραν. Η αγωνία για την κόρη της : Ως μητέρα μιας 7χρονης, εξέφρασε τον τρόμο κάθε γονιού: «Αναρωτιέμαι αν το δικό μου το παιδί θα έρθει ποτέ αντιμέτωπο με κάτι τέτοιο».

: Ως μητέρα μιας 7χρονης, εξέφρασε τον τρόμο κάθε γονιού: «Αναρωτιέμαι αν το δικό μου το παιδί θα έρθει ποτέ αντιμέτωπο με κάτι τέτοιο». Το παρασκήνιο της αποκάλυψης: Σύμφωνα με πληροφορίες, η ευρωβουλευτής πίστευε πως η στιγμή δεν βιντεοσκοπούνταν, γεγονός που την έκανε να νιώσει την ασφάλεια να μιλήσει για πρώτη φορά για προσωπική κακοποίηση και όχι για εργασιακό bullying.

Η αλήθεια για τα «εγκλήματα πάθους»

Το ηχηρό μήνυμα: «Δεν υπάρχει έγκλημα πάθους, υπάρχει έγκλημα», δήλωσε κατηγορηματικά, ζητώντας να σταματήσει η ωραιοποίηση της βίας πίσω από λέξεις που θολώνουν την πραγματικότητα.

Διαβάστε ακόμα: Παραιτήθηκε ο Διοικητής της ΥΠΑ, Γιώργος Σαουνάτσος – Το πόρισμα-καταπέλτης για το «μπλακ άουτ» στο FIR Αθηνών