Η Ford φέρνει το BlueCruise στην Ευρώπη: Οδήγηση χωρίς χέρια με ασφάλεια

Η Ford εισήγαγε το 2023 τη λειτουργία BlueCruise, μια προηγμένη τεχνολογία που επιτρέπει την οδήγηση χωρίς τα χέρια στο τιμόνι, διατηρώντας παράλληλα τα μάτια του οδηγού στον δρόμο για απόλυτη ασφάλεια. Η αρχική διάθεση του συστήματος έγινε στην αμιγώς ηλεκτρική Mustang Mach-E. Πρόκειται για ένα σύστημα που έχει λάβει έγκριση για χρήση σε 16 ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καθιστώντας το το πιο ευρέως διαθέσιμο του είδους του στην Ευρώπη.

Η λειτουργία BlueCruise και η αρχική της διάθεση

Το 2023 σηματοδότησε την αρχή για την ενσωμάτωση της λειτουργίας BlueCruise από τη Ford, ξεκινώντας με την αμιγώς ηλεκτρική Mustang Mach-E. Αυτή η καινοτόμος τεχνολογία σχεδιάστηκε για να προσφέρει στους οδηγούς τη δυνατότητα να κινούνται χωρίς να κρατούν τα χέρια τους στο τιμόνι. Ωστόσο, η βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος είναι η συνεχής παρακολούθηση του δρόμου από τον οδηγό, εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη ασφάλεια κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Η Ford έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις για τη χρήση του BlueCruise σε ένα ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών αγορών, συγκεκριμένα σε 16 χώρες. Μεταξύ αυτών των χωρών συγκαταλέγεται και η Ελλάδα, γεγονός που καθιστά το BlueCruise το πιο εκτεταμένο και ευρέως διαθέσιμο σύστημα hands-free οδήγησης που υπάρχει σήμερα στη Γηραιά Ήπειρο.

Εκτεταμένο δίκτυο "Blue Zones" στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Με την έγκριση της λειτουργίας BlueCruise, οι οδηγοί έχουν πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την τεχνολογία hands-free οδήγησης σε ένα εκτεταμένο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων σε όλη την Ευρώπη. Συνολικά, το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάνω από 135.000 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων, οι οποίοι έχουν οριστεί ως «Blue Zones» και είναι κατάλληλοι για την εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, η λειτουργία BlueCruise είναι διαθέσιμη σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, προσφέροντας στους οδηγούς τη δυνατότητα να απολαύσουν αυτή την προηγμένη εμπειρία οδήγησης. Επιπλέον, η τεχνολογία έχει εφαρμογή και στην Αττική Οδό, διευρύνοντας τις περιοχές όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί η hands-free οδήγηση με την υπογραφή της Ford.

Η επέκταση της τεχνολογίας σε νέα μοντέλα

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την εκδημοκράτιση των προηγμένων τεχνολογιών, η Ford προχώρησε στην επέκταση της διαθεσιμότητας του BlueCruise και σε άλλα, ιδιαίτερα εμπορικά μοντέλα της γκάμας της. Αυτή η κίνηση επιτρέπει σε περισσότερους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση στην καινοτόμο λειτουργία hands-free οδήγησης.

Συγκεκριμένα, το σύστημα BlueCruise είναι πλέον διαθέσιμο σε μοντέλα όπως το δημοφιλές Puma, καθώς και στην ηλεκτρική του έκδοση, το Puma Gen-E. Επίσης, η τεχνολογία έχει ενσωματωθεί στο Kuga και στο Ranger PHEV, διευρύνοντας σημαντικά το φάσμα των οχημάτων που προσφέρουν αυτή την προηγμένη λειτουργία οδήγησης.

Πώς λειτουργεί το σύστημα BlueCruise

Η λειτουργία του BlueCruise βασίζεται σε ένα σύνολο προηγμένων αισθητήρων και λογισμικού που συνεργάζονται για την αυτόνομη διαχείριση της οδήγησης. Το σύστημα αναλαμβάνει τον έλεγχο του τιμονιού, επιτρέποντας στο όχημα να διατηρεί την πορεία του χωρίς την παρέμβαση του οδηγού. Παράλληλα, διαχειρίζεται την επιτάχυνση και την πέδηση του αυτοκινήτου, προσαρμόζοντας την ταχύτητα ανάλογα με τις συνθήκες του δρόμου.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του BlueCruise είναι η ικανότητά του να διατηρεί σταθερά μια ασφαλή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, συμβάλλοντας στην αποφυγή συγκρούσεων. Επιπλέον, το σύστημα παρακολουθεί αδιάκοπα τις διαγραμμίσεις του δρόμου, τις πινακίδες ορίων ταχύτητας και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες κυκλοφορίας, προσαρμόζοντας ανάλογα τη λειτουργία του για να εξασφαλίσει μια ομαλή και ασφαλή διαδρομή.

Με πληροφορίες από: Newsit