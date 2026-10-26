Ο 10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Generation Next ξεκινά με επίκεντρο την ψηφιακή ευημερία και την τεχνητή νοημοσύνη

Με την έναρξη του 10ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Generation Next ανακοινώθηκε επίσημα η έναρξη μιας νέας περιόδου δημιουργικότητας και καινοτομίας. Ο φετινός διαγωνισμός, που σηματοδοτεί μια δεκαετή πορεία, εστιάζει στη θεματική «Η Ψηφιακή Ευημερία στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ)». Στόχος είναι η ανάδειξη της σημασίας της ασφαλούς και υπεύθυνης αξιοποίησης της τεχνολογίας και του διαδικτύου, καθώς και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα των νέων.

Η δεκαετής διαδρομή του Generation Next

Το πρόγραμμα Generation Next γιορτάζει φέτος μία δεκαετή διαδρομή, γεμάτη δημιουργικότητα, καινοτομία και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για τη νέα γενιά. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, περισσότεροι από 148.000 συμμετέχοντες, εκπαιδευτικοί και μαθητές, έχουν γνωρίσει τις νέες τεχνολογίες μέσα από τις δράσεις του προγράμματος. Αυτή η πορεία έχει συμβάλει στην ενίσχυση των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Διαγωνισμού, έχουν δημιουργηθεί 1.042 καινοτόμα μαθητικά projects, τα οποία αναπτύχθηκαν από μαθητικές ομάδες. Συνολικά, 318 σχολεία και εκπαιδευτικοί οργανισμοί έχουν συμμετάσχει ενεργά, συνεισφέροντας στην επιτυχία και την εξέλιξη του προγράμματος και στην προώθηση της ψηφιακής παιδείας σε όλη την Ελλάδα.

Το θέμα του φετινού διαγωνισμού

Στη φετινή διοργάνωση, ο διαγωνισμός επικεντρώνεται στη θεματική «Η Ψηφιακή Ευημερία στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ)». Αυτή η επιλογή αναδεικνύει την κεντρική σημασία της ασφαλούς και υπεύθυνης αξιοποίησης της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Παράλληλα, εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να διαδραματίσει έναν ουσιαστικό ρόλο στην καθημερινότητα των νέων, προσφέροντας νέες δυνατότητες και προκλήσεις.

Βασικός στόχος του φετινού διαγωνισμού είναι να δοθεί στους νέους η δυνατότητα να αναζητήσουν και να προτείνουν λύσεις που συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, συμπεριληπτικού και βιώσιμου ψηφιακού περιβάλλοντος. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, επιδιώκεται η προώθηση της Ψηφιακής Ευημερίας (Digital Wellbeing), ενθαρρύνοντας τους μαθητές να σκέφτονται κριτικά και να δημιουργούν με υπευθυνότητα.

Διαδικασία και προθεσμίες συμμετοχής

Ο διαγωνισμός προσκαλεί μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου από όλη την Ελλάδα να μετατρέψουν μια ιδέα σε ένα ολοκληρωμένο project. Οι ομάδες των μαθητών και μαθητριών μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας www.generationnext.vodafone.gr. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με την καθοδήγηση ενός επικεφαλής εκπαιδευτικού, ο οποίος τους υποστηρίζει στην αξιοποίηση των ψηφιακών τους γνώσεων, της δημιουργικότητας και της δύναμης της τεχνολογίας, προκειμένου να απαντήσουν σε πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης ζωής.

Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκίνησαν στις 13 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενες ομάδες έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή έως και τις 11 Δεκεμβρίου του 2026. Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων, οι ομάδες μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους, με την περίοδο υποβολής να διαρκεί από τις 12 Δεκεμβρίου του 2026 έως και τις 15 Φεβρουαρίου του 2027.

Βραβεία και διεθνής διάκριση

Οι τρεις πρώτες νικήτριες ομάδες του 10ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Generation Next θα λάβουν δώρα τεχνολογίας, τα οποία θα είναι ανάλογα με τη θέση τους στην τελική κατάταξη. Αυτή η αναγνώριση επιβραβεύει την προσπάθεια και την καινοτομία των μαθητών που θα διακριθούν σε εθνικό επίπεδο.

Η πρώτη νικήτρια ομάδα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει αυτόματα στον Διεθνή Διαγωνισμό Skills Upload Jr Challenge (SUJ). Εκεί, θα συναγωνιστεί με τις νικήτριες ομάδες από τις υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες. Μια διεθνής επιτροπή θα αναλάβει την αξιολόγηση των προτάσεων από όλες τις χώρες, με σκοπό να αναδείξει την τελική νικήτρια ομάδα, η οποία θα κερδίσει μια μοναδική εκπαιδευτική ταξιδιωτική εμπειρία.

Με πληροφορίες από: Topontiki