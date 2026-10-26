Η Telekom αναβαθμίζει τη συνδεσιμότητα στο σπίτι με νέο router και υπηρεσία Mesh WiFi

Η Telekom προχωρά σε αναβάθμιση της εμπειρίας συνδεσιμότητας στο σπίτι, παρουσιάζοντας το νέο Fiber Router 7 και την υπηρεσία Mesh Power WiFi. Μέσα από αυτή την κίνηση, η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της μια ολοκληρωμένη λύση που συνδυάζει την τελευταία τεχνολογία σε router με ομοιόμορφη κάλυψη WiFi σε κάθε χώρο του σπιτιού. Το νέο router παρέχεται δωρεάν με σύνδεση οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι.

Το νέο Fiber Router 7 και η τεχνολογία WiFi 7

Το Fiber Router 7 αποτελεί ένα router τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο ενσωματώνει την πιο σύγχρονη γενιά WiFi, την τεχνολογία WiFi 7. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία εξασφαλίζει μια γρήγορη και σταθερή ασύρματη σύνδεση, ακόμα και όταν ένας μεγάλος αριθμός συσκευών χρησιμοποιούν ταυτόχρονα το δίκτυο.

Με τις δυνατότητες του Fiber Router 7, οι σύγχρονες ανάγκες του συνδεδεμένου σπιτιού μπορούν να καλυφθούν με ευκολία. Δραστηριότητες όπως η τηλεργασία, τα online μαθήματα, το streaming περιεχομένου και το gaming μπορούν να συνυπάρχουν απρόσκοπτα, προσφέροντας μια ομαλή εμπειρία σε όλους τους χρήστες.

Η υπηρεσία Power WiFi για ομοιόμορφη κάλυψη

Παράλληλα με το νέο router, η Telekom προσφέρει την υπηρεσία Power WiFi, η οποία έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει την κάλυψη του ασύρματου δικτύου σε κάθε σημείο του σπιτιού. Η λύση αυτή βασίζεται στην τεχνολογία WiFi 7 Mesh και παρέχεται σε συνεργασία με την Comcast Technology Solutions, έναν από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών ψυχαγωγίας και συνδεσιμότητας παγκοσμίως.

Η τεχνολογία Mesh προσαρμόζεται δυναμικά τόσο στη χρήση των συσκευών όσο και στη διαρρύθμιση του σπιτιού. Αυτό συμβάλλει στην επίτευξη μιας πιο ομοιόμορφης και αξιόπιστης σύνδεσης, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχουν «νεκρές ζώνες» στο ασύρματο δίκτυο. Η εγκατάσταση και η διαχείριση της υπηρεσίας Power WiFi μπορούν να πραγματοποιηθούν εύκολα μέσω του Telekom App.

Διαχείριση δικτύου μέσω του Telekom App

Το Telekom App προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να διαχειρίζονται βασικές λειτουργίες του οικιακού τους δικτύου από απόσταση. Μέσω της εφαρμογής, οι πελάτες μπορούν να ελέγχουν το WiFi, να ενεργοποιούν το Guest WiFi για τους επισκέπτες τους και να βλέπουν ποιες συσκευές είναι συνδεδεμένες στο δίκτυό τους.

Επιπλέον, το app περιλαμβάνει δωρεάν λειτουργίες Online Security, οι οποίες παρέχουν γονικό έλεγχο και συμβάλλουν σε μια ασφαλέστερη πλοήγηση στο διαδίκτυο. Μέσα από την εφαρμογή, υπάρχει επίσης η δυνατότητα προσωρινής διακοπής της πρόσβασης στο WiFi για επιλεγμένες συσκευές.

Επιλογές εγκατάστασης και κόστος

Η διαχείριση της υπηρεσίας Power WiFi γίνεται μέσω του Telekom App, επιτρέποντας στους χρήστες να ρυθμίσουν το δίκτυό τους με ευκολία. Για όσους επιθυμούν μια πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη, παρέχεται και η δυνατότητα εγκατάστασης από εξειδικευμένο τεχνικό της Telekom, με επιπλέον χρέωση 30 ευρώ.

Όσον αφορά το κόστος της υπηρεσίας Power WiFi, αυτή διατίθεται με ειδική προσφορά 50% έκπτωση για τους πρώτους τέσσερις μήνες, με τη μηνιαία χρέωση να ανέρχεται στα 2 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου της προσφοράς, η κανονική μηνιαία χρέωση διαμορφώνεται στα 4 ευρώ.

Ολοκληρωμένη εμπειρία συνδεσιμότητας

Με τον συνδυασμό του Fiber Router 7 και της υπηρεσίας Power WiFi, η Telekom στοχεύει να προσφέρει μια ολοκληρωμένη και αναβαθμισμένη εμπειρία συνδεσιμότητας. Η ταχύτητα της οπτικής ίνας συναντά τη νέα γενιά WiFi, εξασφαλίζοντας γρήγορη σύνδεση, ευρύτερη κάλυψη σε όλους τους χώρους του σπιτιού και εύκολη διαχείριση του οικιακού δικτύου για τους πελάτες της.

Με πληροφορίες από: Topontiki