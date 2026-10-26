Αυξημένη ζήτηση για το σύστημα full self-driving της Tesla στη Βόρεια Αμερική

Η αμερικανική εταιρεία Tesla καταγράφει αυξημένη ζήτηση για το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης Full Self-Driving (FSD), ειδικά στη Βόρεια Αμερική. Το τρίτο τρίμηνο του έτους, ένα εντυπωσιακό 75% των νέων παραδόσεων αυτοκινήτων της στην περιοχή συνοδεύτηκε από πληρωμένη πρόσβαση στο FSD. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σημαντική άνοδος στην υιοθέτηση του FSD

Η Tesla ανακοίνωσε ότι το ποσοστό των νέων παραδόσεων αυτοκινήτων της στη Βόρεια Αμερική που περιλάμβαναν πληρωμένη πρόσβαση στο Full Self-Driving (FSD) έφτασε το 75% κατά το τρίτο τρίμηνο. Το αντίστοιχο ποσοστό για το δεύτερο τρίμηνο ήταν 55%, κάτι που δείχνει μια αξιοσημείωτη αύξηση στην επιλογή του συστήματος από τους νέους πελάτες της εταιρείας. Η μηνιαία συνδρομή για την υπηρεσία αυτή ανέρχεται στα 99 δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 88 ευρώ.

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία συνδέει αυτή την αυξημένη δημοτικότητα του Full Self-Driving με την ενίσχυση των παραγγελιών της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ίδια η εταιρεία, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των παραγγελιών της βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας τετραετίας. Το σύστημα FSD θεωρείται ένας από τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην προσέλκυση νέων αγοραστών.

Παγκόσμια απήχηση και μοντέλο συνδρομών

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Tesla αναφέρει ότι έχει καταγράψει 1,74 εκατομμύρια πληρωμένες προσβάσεις στο FSD. Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά 67% σε ετήσια βάση και δεν περιλαμβάνει τις δωρεάν δοκιμαστικές περιόδους. Το σύνολο των 1,74 εκατομμυρίων περιλαμβάνει τόσο τους συνδρομητές όσο και τους πελάτες που επέλεξαν να αγοράσουν το πακέτο με εφάπαξ πληρωμή.

Οι συνδρομές, οι οποίες έχουν μηνιαία χρέωση 99 δολαρίων (περίπου 88 ευρώ), αντιπροσωπεύουν πλέον περισσότερο από το ήμισυ αυτού του παγκόσμιου συνόλου των πληρωμένων προσβάσεων. Αυτό υπογραμμίζει τη μετατόπιση προς το μοντέλο της συνδρομητικής υπηρεσίας για την πρόσβαση στο προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης.

Δωρεάν δοκιμή και επιλογή πληρωμής

Ο επικεφαλής λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης της Tesla, Ασόκ Ελουσουάμι, ανέφερε ότι κάθε νέο αυτοκίνητο που παραδίδεται προσφέρεται με έναν δωρεάν μήνα χρήσης του FSD. Αυτή η προσφορά δίνει τη δυνατότητα στους νέους ιδιοκτήτες να γνωρίσουν τις λειτουργίες του συστήματος πριν αποφασίσουν για την αγορά ή τη συνδρομή.

Παρόλο που υπάρχει η δυνατότητα της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου, αρκετοί πελάτες επιλέγουν να πληρώσουν για την υπηρεσία ακόμη και όταν έχουν διαθέσιμη τη δωρεάν χρήση. Η εταιρεία, ωστόσο, δεν έχει δημοσιοποιήσει στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια διατήρησης των συνδρομών από τους πελάτες της.

Η φύση του συστήματος «Supervised»

Παρά την ονομασία του ως Full Self-Driving, το σύστημα που διατίθεται σήμερα στην αγορά απαιτεί επίβλεψη από τον οδηγό. Αυτό υποδηλώνεται και από τον χαρακτηρισμό «Supervised», ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει την τρέχουσα λειτουργία του. Ο οδηγός παραμένει υπεύθυνος και πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει τον έλεγχο του οχήματος ανά πάσα στιγμή.

Οι αναφορές της Tesla σε μελλοντική λειτουργία χωρίς επίβλεψη αφορούν ένα επόμενο στάδιο ανάπτυξης του συστήματος. Η πλήρως αυτόνομη οδήγηση, χωρίς την ανάγκη επίβλεψης από τον οδηγό, θα υπόκειται σε περιορισμούς ως προς τις περιοχές διάθεσης και τον εξοπλισμό των αυτοκινήτων, όταν αυτή καταστεί διαθέσιμη στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta