Καθηγητής στο Μπέρκλεϊ σταμάτησε να βαθμολογεί εργασίες λόγω τεχνητής νοημοσύνης

Την απόφαση να σταματήσει να βαθμολογεί τις εργασίες των φοιτητών του με βάση την ορθότητα των απαντήσεών τους έλαβε ένας διακεκριμένος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ. Ο λόγος, όπως εξήγησε, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει πλέον στους φοιτητές να εξασφαλίζουν υψηλούς βαθμούς χωρίς να έχουν λύσει οι ίδιοι τις ασκήσεις. Ο λόγος για τον Ρίτσαρντ Μπόρτσερντς, έναν καταξιωμένο μαθηματικό που τιμήθηκε το 1998 με το περίφημο μετάλλιο Φιλντς, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις στον χώρο.

Η διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης στις εργασίες

Ο Ρίτσαρντ Μπόρτσερντς υποστηρίζει ότι η εκτεταμένη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έχει υπονομεύσει την αξία της παραδοσιακής αξιολόγησης των εργασιών. Όπως δήλωσε, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τους φοιτητές για τις εργασίες τους είναι πλέον ευρέως διαδεδομένη.

Ο καθηγητής εξήγησε πως η βαθμολόγηση με βάση την ορθότητα των απαντήσεων δημιουργεί ένα τεράστιο κίνητρο για τους φοιτητές να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη αντί να κάνουν οι ίδιοι τις εργασίες τους. Παράλληλα, αυτή η πρακτική φέρνει σε μειονεκτική θέση εκείνους που επιλέγουν να δουλεύουν μόνοι τους και να μην καταφεύγουν σε τέτοια εργαλεία.

Νέα προσέγγιση στην αξιολόγηση

Ο καθηγητής θεωρεί επίσης ότι η πληρωμή διορθωτών για να αξιολογούν απαντήσεις που έχουν παραχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί σπατάλη χρόνου και χρημάτων. Για τον λόγο αυτό, πλέον αξιολογεί τις εργασίες κυρίως με βάση το αν οι φοιτητές τις έχουν ολοκληρώσει και όχι το αν οι απαντήσεις τους είναι σωστές.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι δεν γνωρίζει κάποια καλύτερη λύση στο πρόβλημα που έχει ανακύψει με την εμφάνιση και την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης στον ακαδημαϊκό χώρο.

Η δυσκολία ανίχνευσης της τεχνητής νοημοσύνης

Σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Μπόρτσερντς, η ταχύτατη εξέλιξη των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης έχει καταστήσει εξαιρετικά δύσκολο για τους καθηγητές να διαπιστώσουν αν μια εργασία αποτελεί προσωπική προσπάθεια του φοιτητή ή έχει παραχθεί από κάποιο ψηφιακό εργαλείο. Όπως ανέφερε, «δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να διακρίνεις τη δουλειά ενός ανθρώπου από εκείνη που έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη».

Ο καθηγητής πρόσθεσε πως περιστασιακά μπορούσε κάποτε να καταλάβει ότι μια εργασία είχε γίνει από AI, επειδή έκανε ορισμένα χαρακτηριστικά λάθη. Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον βελτιωθεί τόσο πολύ, ώστε σπάνια κάνει προφανή λάθη, καθιστώντας την ανίχνευση σχεδόν αδύνατη.

Προβληματισμός για το μέλλον της εκπαίδευσης

Οι δηλώσεις του καθηγητή έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη ικανότητα επίλυσης σύνθετων ακαδημαϊκών προβλημάτων. Αυτό προκαλεί προβληματισμό για το πώς θα αξιολογούνται στο μέλλον οι φοιτητές και πώς θα εκπαιδεύεται η επόμενη γενιά μαθηματικών.

Ο Ρίτσαρντ Μπόρτσερντς εκφράζει ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία για το μέλλον του επαγγέλματός του. Σε συνέντευξή του στην «Daily Californian», τη φοιτητική εφημερίδα του πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα απαισιόδοξη εκτίμηση σχετικά με τη συνεχή βελτίωση της τεχνητής νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr