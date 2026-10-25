Πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ παρουσίασε ιπτάμενο περιπολικό

Το αστυνομικό τμήμα του Florida Polytechnic University, που βρίσκεται στο Λέικλαντ της Φλόριντα, παρουσίασε πρόσφατα ένα πρωτοποριακό προσωπικό ιπτάμενο ηλεκτρικό όχημα. Το όχημα, με την ονομασία Astro, φιλοδοξεί να εισάγει ένα νέο είδος περιπολίας, αν και η επιχειρησιακή του χρήση εξαρτάται ακόμα από την έγκριση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA). Η επένδυση αυτή, ύψους 150.000 δολαρίων, έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με την πρακτική της αξία.

Το Astro: Ένα ιπτάμενο μέσο για την αστυνομία

Το Astro αποτελεί ένα μικροσκοπικό ηλεκτρικό αεροσκάφος, σχεδιασμένο για να μεταφέρει έναν αστυνομικό. Η εμφάνισή του ξεχωρίζει, καθώς φέρει ασπρόμαυρα διακριτικά και έναν μικρό φάρο στην κορυφή, θυμίζοντας περισσότερο ένα προσωπικό ιπτάμενο μέσο παρά ένα συμβατικό περιπολικό όχημα. Το συγκεκριμένο μοντέλο βασίζεται στο Jetson ONE, ένα ηλεκτρικό αεροσκάφος που κατασκευάζεται από τη σουηδική εταιρεία Jetson.

Το Jetson ONE είναι γνωστό για την ικανότητά του για κάθετη απογείωση και προσγείωση (eVTOL), χαρακτηριστικό που ενσωματώνεται και στο Astro. Το πανεπιστήμιο έχει δηλώσει πως το αστυνομικό του τμήμα είναι η πρώτη υπηρεσία επιβολής του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες που εντάσσει ένα τέτοιο όχημα στον στόλο της. Οι αστυνομικοί του πανεπιστημίου έχουν ήδη παρουσιάσει τις δυνατότητες του Astro, αναδεικνύοντας τις προοπτικές που ανοίγει αυτή η νέα τεχνολογία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και προοριζόμενες χρήσεις

Το ιπτάμενο περιπολικό Astro έχει συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Το βάρος του ανέρχεται περίπου στα 70 κιλά, ενώ μπορεί να παραμείνει στον αέρα για έως και 20 λεπτά. Όσον αφορά την ταχύτητα, το Astro μπορεί να αναπτύξει σχεδόν 105 χιλιόμετρα την ώρα, αν και η τελική του ταχύτητα είναι περιορισμένη από λογισμικό στα 63 μίλια την ώρα.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του πανεπιστημίου, οι σχεδιασμοί για τη χρήση του Astro περιλαμβάνουν περιπολίες εντός της πανεπιστημιούπολης, συμμετοχή σε επιχειρήσεις αναζήτησης αγνοουμένων, καθώς και ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως η αντιμετώπιση καταιγίδων. Αυτές οι προοριζόμενες χρήσεις υπογραμμίζουν τη φιλοδοξία του ιδρύματος να αξιοποιήσει την τεχνολογία για την ενίσχυση της ασφάλειας και της επιχειρησιακής του ικανότητας.

Το κόστος της επένδυσης και οι αντιδράσεις

Η αγορά του Astro κόστισε στο Florida Polytechnic University το ποσό των 150.000 δολαρίων. Αυτή η επένδυση έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις και προβληματισμούς σχετικά με την πρακτική αξία και την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Ορισμένοι επικριτές της πρωτοβουλίας αμφισβητούν κατά πόσο ένα τόσο ακριβό όχημα μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στην ασφάλεια της πανεπιστημιούπολης.

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα των επικριτών είναι ότι το ίδρυμα διαθέτει ήδη πέντε drones επιτήρησης. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αναγκαιότητα και την προστιθέμενη αξία ενός επιπλέον, πιο δαπανηρού, ιπτάμενου μέσου. Το Astro καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει κάτι παραπάνω από μια απλή τεχνολογική επίδειξη, δικαιολογώντας το υψηλό κόστος του έναντι των υπαρχόντων μέσων.

Η αναμονή για την έγκριση της FAA

Παρά την παρουσίαση των δυνατοτήτων του και τον εντυπωσιακό του χαρακτήρα, η αξιοποίηση του Astro στην πράξη δεν είναι ακόμη δεδομένη. Το ιπτάμενο περιπολικό δεν έχει λάβει την απαραίτητη έγκριση από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA). Αυτό σημαίνει ότι, μέχρι να χορηγηθεί η εν λόγω έγκριση, το Astro δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επίσημες αστυνομικές αποστολές.

Η εκκρεμότητα αυτή αφήνει ανοιχτό το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της επιχειρησιακής του χρήσης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αναμονής για την πλήρη ενσωμάτωσή του στις δραστηριότητες του αστυνομικού τμήματος. Η τελική έγκριση της FAA θα καθορίσει πότε και αν το Astro θα μπορέσει να πετάξει σε επίσημες αποστολές, μετατρέποντας την τεχνολογική καινοτομία σε πρακτικό εργαλείο για την επιβολή του νόμου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta