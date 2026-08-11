Τέλος στην αντιγραφή στα σχολεία: Αόρατα ψηφιακά υδατογραφήματα θα αποκαλύπτουν κείμενα που γράφτηκαν με τεχνητή νοημοσύνη

Οι μαθητές και οι φοιτητές που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να αντιγράφουν στις εργασίες τους θα αντιμετωπίσουν ένα καινοτόμο σύστημα υδατογράφησης, το οποίο θα αποκαλύπτει εάν ένα κείμενο έχει παραχθεί από υπολογιστή. Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic ανακοίνωσε την ενσωμάτωση κρυφών μοτίβων στο κείμενο που παράγεται από το ρομπότ Claude, δημιουργώντας ένα αόρατο ψηφιακό αποτύπωμα.

Το υδατογράφημα θα είναι αόρατο για τον άνθρωπο, αλλά οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν το κείμενο μέσω ενός υπολογιστικού προγράμματος, το οποίο θα το επισημαίνει ως προϊόν AI. Η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Claude και το ChatGPT, έχει οδηγήσει σε αύξηση της αντιγραφής, με περισσότερους από εννέα στους δέκα προπτυχιακούς φοιτητές να τα χρησιμοποιούν για τις αξιολογήσεις τους.

Αντίκτυποι και προτάσεις

Οι φοιτητές αναφέρουν ότι η χρήση AI τους εξοικονομεί χρόνο και βελτιώνει την ποιότητα των εργασιών τους, ωστόσο, χιλιάδες έχουν ήδη αντιμετωπίσει ποινές για τη χρήση τέτοιων εργαλείων. Σε αυτό το πλαίσιο, η δανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι φοιτητές θα πρέπει να υπερασπίζονται τις εργασίες τους προφορικά, προκειμένου να καταπολεμηθεί η απάτη.

Λειτουργία του αόρατου εντοπισμού

Οι αλλαγές της Anthropic εντάσσονται στους νέους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι απαιτούν από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να προσθέσουν λειτουργίες «διαφάνειας» για την επαλήθευση κειμένων, εικόνων και βίντεο. Η Anthropic ανέφερε ότι το Claude θα «υφαίνει ένα ανεπαίσθητο υδατογράφημα απευθείας στο ίδιο το κείμενο», χωρίς να επηρεάζει το νόημα ή την ποιότητα του παραγόμενου κειμένου.

Αν και η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες, τα περισσότερα εργαλεία υδατογράφησης κειμένου χρησιμοποιούν σύνθετα κρυφά μοτίβα με την επιλογή συγκεκριμένων λέξεων κατά τη διαδικασία δημιουργίας. Για παράδειγμα, η επιλογή μιας συγκεκριμένης συνώνυμης λέξης σε μια πρόταση μπορεί να συνδέεται με το μοτίβο του υδατογραφήματος, λειτουργώντας ως σήμα παραγωγής από AI.

Παγκόσμια εφαρμογή και αντιδράσεις

Η Anthropic προειδοποίησε ότι το κείμενο θα παραμένει επισημασμένο ως παραχθέν από AI, ακόμη και αν υποβληθεί σε επεξεργασία ή συντόμευση. Η πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη της ΕΕ περιλαμβάνει έναν κώδικα διαφάνειας που θα εφαρμοστεί έως τον Δεκέμβριο. Η OpenAI έχει υπογράψει τον κώδικα, αλλά δεν έχει διευκρινίσει τη μέθοδό της, ενώ η Google έχει ήδη παρουσιάσει το σύστημα SynthID.

Η Anthropic θα εφαρμόσει τη λειτουργία παγκοσμίως σε νέα και υπάρχοντα συστήματα, καθώς και στα παραγόμενα αρχεία. Ο Pepe Di’Iasio, γενικός γραμματέας της Ένωσης Ηγετών Σχολείων και Κολεγίων, δήλωσε: «Οι εκπαιδευτικοί θα καλωσορίσουν πραγματικά οτιδήποτε τους βοηθά να εντοπίζουν πού οι μαθητές χρησιμοποιούν AI και να εξασφαλίσουν ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους τους μαθητές τους. Ελπίζουμε ότι και άλλες πλατφόρμες θα ακολουθήσουν το παράδειγμά της και αυτό θα γίνει βιομηχανικό πρότυπο. Οι μαθητές που είναι αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν AI δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα προσπαθήσουν να βρουν τρόπους να παρακάμψουν τις διασφαλίσεις, αλλά αυτό είναι τουλάχιστον ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η κατάχρηση της AI δεν είναι μόνο άδικη για τους άλλους, αλλά σημαίνει επίσης ότι οι μαθητές δεν πραγματοποιούν ουσιαστικά τη μάθηση που χρειάζονται για να κατανοήσουν σωστά το αντικείμενο που σπουδάζουν και να προοδεύσουν με επιτυχία στην εκπαίδευση.»