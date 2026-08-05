Δέος από την πρόσκρουση πυραύλου της SpaceX στη Σελήνη: Άνοιξε νέος κρατήρας

Ένα τμήμα πυραύλου της SpaceX προσγειώθηκε στη Σελήνη, δημιουργώντας έναν νέο κρατήρα στην επιφάνειά της. Η πρόσκρουση, που συνέβη μετά από μήνες ανεξέλεγκτης πορείας στο διάστημα, καταγράφηκε ως ένα σπάνιο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον φαινόμενο. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ενέργεια της σύγκρουσης ισοδυναμούσε με περίπου τρεις τόνους TNT.

Το αντικείμενο, που ζύγιζε περίπου τέσσερις τόνους, προερχόταν από αποστολή Falcon 9 που είχε εκτοξευθεί τον Ιανουάριο του 2025, με σκοπό τη μεταφορά σεληνιακού προσεδάφιου. Σε αντίθεση με τις συνήθεις πτήσεις της SpaceX, όπου το ανώτερο τμήμα επιστρέφει στη Γη ή καταστρέφεται στην ατμόσφαιρα, αυτή τη φορά το τμήμα του πυραύλου ακολούθησε διαφορετική τροχιά και παρέμεινε στο Διάστημα χωρίς δυνατότητα ελέγχου.

???? IMPACT ON THE MOON! A Falcon 9 rocket stage is about to collide with our natural satellite ???? On August 5, 2026, at approximately 06:35 UTC, an upper stage of a Falcon 9 will hit. pic.twitter.com/3SMl2becTu — Stellarix (@Stellarixorine) August 5, 2026

An abandoned SpaceX Falcon 9 rocket upper stage from a January 2025 lunar mission crashed into the moon's near side near the Einstein Crater on August 5, 2026, traveling at roughly 5,400 mph (8,700 km/h). The unintentional impact.#spacex #moon #viral #crash #viral pic.twitter.com/IvAG2N34Mq — VerityFeed (@FeedVerity) August 5, 2026

Η διαδικασία και οι συνέπειες της πρόσκρουσης

Όταν τα καύσιμα του πυραύλου εξαντλήθηκαν, το τμήμα δεν μπορούσε πια να διορθώσει την πορεία του. Σύμφωνα με τη διευθύντρια των προγραμμάτων επιστήμης της NASA και Dragon στη SpaceX, Τζουλιάνα Σάιμαν, η τελική πορεία προς τη Σελήνη προήλθε από έναν συνδυασμό ηλιακής δραστηριότητας και βαρυτικών αλληλεπιδράσεων που το ώθησαν σε τροχιά σύγκρουσης.

Η πρόσκρουση αναμενόταν να συνοδευτεί από μια αχνή λάμψη, ορατή μόνο με ισχυρά τηλεσκόπια από τη Γη. Ωστόσο, οι ερασιτέχνες αστροφωτογράφοι που παρακολουθούσαν το φαινόμενο δεν κατέγραψαν κάποιο ορατό ίχνος. Παρ' όλα αυτά, η δημιουργία του νέου κρατήρα θεωρείται πολύτιμη για τους επιστήμονες, καθώς τους δίνει την ευκαιρία να μελετήσουν τα υλικά που εκτινάχθηκαν από τη σεληνιακή επιφάνεια.

Αντίκτυπος και ανησυχίες για τα διαστημικά σκουπίδια

Η NASA διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος για τη Γη. Ωστόσο, το περιστατικό αναδεικνύει το ζήτημα των διαστημικών σκουπιδιών, καθώς η αυξανόμενη συχνότητα εκτοξεύσεων αφήνει ολοένα και περισσότερα ανεξέλεγκτα αντικείμενα σε τροχιά. Αυτό εντείνει τις ανησυχίες για το μέλλον της διαστημικής κυκλοφορίας και την ασφάλεια στο Διάστημα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η πρόσκρουση συνέβη στις 5 Αυγούστου 2026, όταν το τμήμα του πυραύλου ταξίδευε με ταχύτητα περίπου 8,700 χλμ./ώρα (5,400 mph) και χτύπησε την κοντινή πλευρά της Σελήνης κοντά στον κρατήρα Άινσταϊν.