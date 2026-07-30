Η μεγαλύτερη απευθείας πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση

Στον αέρα θα βρεθούν οι επιβάτες για 22 ώρες, καθώς η αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία Qantas προγραμματίζει να εγκαινιάσει το «Project Sunrise» τον Οκτώβριο του 2027. Αυτή η πτήση θα είναι η μεγαλύτερη απευθείας πτήση στον κόσμο, συνδέοντας το Λονδίνο με το Σίδνεϊ, χωρίς καμία στάση, ούτε για ανεφοδιασμό.

Η Qantas σχεδιάζει επίσης να προσφέρει πτήσεις από Νέα Υόρκη προς Σίδνεϊ, αν όλα κυλήσουν ομαλά, αν και το εγχείρημα εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αντοχή των ανθρώπων σε τόσο μεγάλες πτήσεις.

Δοκιμές και προετοιμασίες

Η ιδέα αυτή εξετάζεται από την Qantas από το 2017 και το 2022 παραγγέλθηκαν 12 ειδικά τροποποιημένα αεροσκάφη Airbus A350-1000ULR. Οι δοκιμαστικές πτήσεις ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα, με το πρώτο ταξίδι να διαρκεί 19 ώρες και 12 λεπτά από την Τουλούζη προς τη Μελβούρνη. Οι δοκιμές για την πτήση επιστροφής ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα, με το πλήρωμα να προσπαθεί να προσομοιώσει την πιο μακρινή εμπορική διαδρομή.

«Αυτή ήταν η μακρύτερη πτήση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από αεροσκάφος της Airbus», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, προσθέτοντας ότι τα δεδομένα εξετάζονται για να διαπιστωθεί αν η πτήση πληροί τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση ως παγκόσμιο ρεκόρ.

Πώς θα επιτευχθεί η πτήση χωρίς ανεφοδιασμό

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα του «Project Sunrise» είναι πώς θα αποφεύγεται η στάση για ανεφοδιασμό. Η Qantas έχει τροποποιήσει το Airbus A350-1000ULR προσθέτοντας μια κεντρική δεξαμενή καυσίμου στο πίσω μέρος, επιτρέποντας στο αεροσκάφος να μεταφέρει περισσότερα καύσιμα και να αυξήσει την εμβέλειά του.

Επιπλέον, το αεροσκάφος θα έχει τη δυνατότητα να πετά πάνω από την περιοχή του Βόρειου Πόλου, κάτι που είναι πρωτοφανές για αυστραλιανές εμπορικές πτήσεις, σύμφωνα με τον επικεφαλής τεχνικό πιλότο της Qantas, Άλεξ Πασσερίνι.

Αντοχή των επιβατών σε 22 ώρες πτήσης

Η μεγαλύτερη πρόκληση για την Qantas είναι αν οι επιβάτες θα αντέξουν 22 ώρες συνεχόμενα στον αέρα. Για το λόγο αυτό, το εσωτερικό του αεροσκάφους έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει άνεση. Το αεροσκάφος θα έχει 238 θέσεις σε τέσσερις κατηγορίες: πρώτη θέση, διακεκριμένη, premium economy και οικονομική, με λιγότερες θέσεις από τις τυπικές πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, προσφέροντας έτσι περισσότερο χώρο στους επιβάτες.

Θα υπάρχει επίσης μια «ζώνη ευεξίας» για σνακ και διατάσεις. Η Qantas συνεργάζεται με ειδικούς στον τομέα της υγείας για να μειώσει το τζετ λαγκ και τις επιπτώσεις της παραμονής στο αεροσκάφος. Ο καθηγητής Στίβεν Σίμπσον, ηγέτης της ομάδας ειδικών, ανέφερε ότι οι αλλαγές περιλαμβάνουν προσαρμογές στον φωτισμό και στα γεύματα.

Οι τιμές των εισιτηρίων δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά εκτιμάται ότι θα είναι 20% έως 30% υψηλότερες από τις τρέχουσες τιμές πτήσεων με μία ενδιάμεση στάση.