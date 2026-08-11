Το όραμα του Ζούκερμπεργκ για την τεχνητή νοημοσύνη: «Όλοι θα έχουν έναν προσωπικό πράκτορα»

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ παρουσίασε τη Δευτέρα τις απόψεις του σχετικά με το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης μέσω ενός εκτενούς δοκιμίου, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες από 6.000 λέξεις. Στο κείμενο, με τίτλο «Το μέλλον είναι για όλους» («The Future is for Everyone»), ο διευθύνων σύμβουλος της Meta αναλύει τις προθέσεις της εταιρείας να εξελίξει την τεχνολογία τα επόμενα χρόνια. Η δημοσίευση του δοκιμίου συνέπεσε με την παρουσίαση ενός νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα, του Muse Glimmer, το οποίο έχει στόχο να ανταγωνιστεί τα προϊόντα των Anthropic και OpenAI.

Θέματα που εξετάζει ο Ζούκερμπεργκ

Στο δοκίμιο, ο Ζούκερμπεργκ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων δεδομένων, της κυβερνητικής ρύθμισης, της κυβερνοασφάλειας, της δημιουργίας βιολογικών όπλων, των ανατροπών στην αγορά εργασίας και των δυνατοτήτων κρατικής παρακολούθησης. Κεντρικό σημείο του κειμένου είναι η ουτοπική εικόνα της τεχνητής νοημοσύνης ως «υπερνοημοσύνης» («superintelligence»), όρος που επαναλαμβάνεται 60 φορές.

«Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η ίδια η υπερνοημοσύνη ή μια μικρή ομάδα ειδικών που την ελέγχει θα πρέπει να αποφασίζει τι είναι καλύτερο για την ανθρωπότητα. Εμείς διαφωνούμε», σημειώνει ο Ζούκερμπεργκ.

Υπεράσπιση των ανοιχτών μοντέλων

Ένα σημαντικό σημείο της τοποθέτησης του Ζούκερμπεργκ είναι η υποστήριξή του για τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα, τα οποία μπορούν να διατίθενται δωρεάν. Αντίθετα, εκφράζει την αντίθεσή του στην αυστηρή κυβερνητική ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η στάση διαφοροποιεί τη Meta από άλλες εταιρείες του κλάδου, όπως η OpenAI και η Anthropic, οι οποίες υποστηρίζουν ότι τα ανοιχτά μοντέλα μπορεί να είναι επικίνδυνα και ότι τα πιο προηγμένα μοντέλα θα πρέπει να παραμένουν υπό αυστηρό έλεγχο.

Η παρέμβαση του Ζούκερμπεργκ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία στη Silicon Valley διεξάγεται έντονη συζήτηση σχετικά με τη ρύθμιση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, έχει δημιουργηθεί ένα μυστικό πλαίσιο του Λευκού Οίκου για τη δοκιμή νέων μοντέλων.

Ανάπτυξη υποδομών και επενδύσεις

Ο Ζούκερμπεργκ υπογράμμισε επίσης την ανάγκη επιτάχυνσης της ανάπτυξης υποδομών για την τεχνητή νοημοσύνη, όπως τα κέντρα δεδομένων. Η μαζική ανάπτυξή τους έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με πολιτικούς να ζητούν μορατόριουμ στην κατασκευή τους. Στο δοκίμιο, αναφέρει ότι η Meta θα δημιουργήσει ένα ταμείο για επενδύσεις στις τοπικές κοινότητες κοντά στα κέντρα δεδομένων της. Ως παράδειγμα, αναφέρει την περίπτωση της Λουιζιάνας, όπου εκπαιδευτικοί έλαβαν μπόνους ύψους 50.000 δολαρίων λόγω των αυξημένων εσόδων από φόρους πωλήσεων που προήλθαν από τις επενδύσεις της εταιρείας.

Αναφορικά με τους κυβερνητικούς ελέγχους των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για κινδύνους κυβερνοασφάλειας, ο Ζούκερμπεργκ συμφώνησε ότι οι εταιρείες πρέπει να μοιράζονται «ενδιάμεσα σημεία ελέγχου εκπαίδευσης και τεχνικό προσωπικό», χωρίς να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Προειδοποίηση για τη ρύθμιση και την Κίνα

Τέλος, προειδοποίησε ότι η ρύθμιση θα μπορούσε να επιτρέψει στην Κίνα να ξεπεράσει τις ΗΠΑ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η Κίνα έχει ήδη πλεονέκτημα στην ανάπτυξη υποδομών.

«Οποιαδήποτε πολιτική επιβραδύνει την κυκλοφορία α...», καταλήγει ο Ζούκερμπεργκ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ταχύτητας και της καινοτομίας στη συγκεκριμένη αγορά.