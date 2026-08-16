7 σημάδια που δείχνουν ότι μια γυναίκα απομακρύνεται συναισθηματικά από τη σχέση

Κανείς δεν ξεκινά μια σχέση πιστεύοντας ότι τα συναισθήματα θα ξεθωριάσουν, κι όμως η συναισθηματική απόσταση είναι μια αργή διαδικασία που εξελίσσεται μέσα από μικρές, καθημερινές αλλαγές. Όταν μια γυναίκα αρχίζει να αποσυνδέεται, τα πρώτα σημάδια εκδηλώνονται διακριτικά: μειωμένη διάθεση για ουσιαστική επικοινωνία, λιγότερη τρυφερότητα και σταδιακή απώλεια του ενδιαφέροντος για κοινή πορεία.

Πώς εκδηλώνεται η συναισθηματική απόσταση

Έλλειψη ενδιαφέροντος για την καθημερινότητα: Ερωτήσεις όπως «πώς ήταν η μέρα σου;» γίνονται εντελώς τυπικές ή σταματούν, δείχνοντας ότι η συναισθηματική σύνδεση εξασθενεί.