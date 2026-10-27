Χρύσα Ρώπα: «Ο γιος μου είναι στη Γαλλία, δεν θα γυρίσει ποτέ εδώ και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό»

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» βρέθηκε η Χρύσα Ρώπα, όπου η γνωστή ηθοποιός συζήτησε εκτενώς τόσο για την καλλιτεχνική της πορεία όσο και για διάφορες σημαντικές επιλογές που έκανε στη ζωή της. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην επιστροφή της στην Ελλάδα, μια απόφαση για την οποία εξέφρασε τη μεταμέλειά της, δηλώνοντας ότι νιώθει προδομένη από τη χώρα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον γιο της, ο οποίος διαμένει στο Παρίσι, και στην προσωπική της χαρά για το γεγονός ότι εκείνος δεν σκοπεύει να επιστρέψει ποτέ στην Ελλάδα.

Η επιστροφή στην Ελλάδα και η αίσθηση προδοσίας

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην απόφασή της να επιστρέψει στην Ελλάδα, μια επιλογή για την οποία δήλωσε ότι μετανιώνει. Σχολιάζοντας την επικαιρότητα, η Χρύσα Ρώπα εξέφρασε την έντονη αίσθηση προδοσίας που νιώθει από τη χώρα μας.

Πιο συγκεκριμένα, η κυρία Ρώπα δήλωσε ότι αισθάνεται «πάρα πολύ προδομένη» και «πολύ απαξιωμένη σαν πολίτης», ενώ πρόσθεσε ότι νιώθει «πολύ απατημένη». Αυτά τα συναισθήματα τα συνέδεσε με συγκεκριμένα ζητήματα, αναφέροντας χαρακτηριστικά «τα… ψωμιά, με τις πίτσες, με τις τυρόπιτες, με όλα αυτά».

Ο γιος της στο Παρίσι και η επιθυμία της να παραμείνει εκεί

Ένα από τα κεντρικά σημεία της συνέντευξης ήταν η αναφορά στον γιο της. Η Χρύσα Ρώπα τόνισε ότι ο γιος της διαμένει στη Γαλλία, και συγκεκριμένα στο Παρίσι. Η ίδια δήλωσε με σαφήνεια ότι ο γιος της δεν σκοπεύει να επιστρέψει ποτέ στην Ελλάδα.

Η ηθοποιός δεν έκρυψε τη χαρά της για αυτή την εξέλιξη. «Ο γιος μου είναι στη Γαλλία, στο Παρίσι και δεν θα γυρίσει ποτέ εδώ. Ναι, και είμαι πολύ χαρούμενη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η ίδια «λίγο το επεδίωξα» αυτή την κατάσταση, εκφράζοντας την επιθυμία της για το μέλλον του παιδιού της.

«Δεν θέλω να γυρίσει στην Ελλάδα»

Η Χρύσα Ρώπα εξέφρασε την ξεκάθαρη άποψή της σχετικά με το μέλλον του γιου της. «Δεν θέλω να γυρίσει στην Ελλάδα», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την επιθυμία της να παραμείνει εκείνος στο εξωτερικό. Αυτή η δήλωση συνδέθηκε άμεσα με τη δική της εμπειρία επιστροφής στην Ελλάδα.

«Ούτε εγώ έπρεπε να γυρίσω, αλλά γύρισα», είπε η ηθοποιός, περιγράφοντας τη δική της απόφαση ως κάτι που τελικά μετάνιωσε. Η προσωπική της αυτή εμπειρία φαίνεται να έχει επηρεάσει την άποψή της για το πού θα έπρεπε να ζει ο γιος της, θεωρώντας ότι η παραμονή του στο εξωτερικό είναι η καλύτερη επιλογή.

Ο «μεγάλος έρωτας» της ζωής της και η βιοποριστική της πορεία

Η Χρύσα Ρώπα αναφέρθηκε στον γιο της ως τον «έρωτα της ζωής της», χαρακτηρίζοντάς τον ως «Μεγάλο έρωτα!». Αυτή η έντονη συναισθηματική σύνδεση ενισχύει την επιθυμία της για το καλύτερο μέλλον του, μακριά από την Ελλάδα, όπως η ίδια το αντιλαμβάνεται και το εξέφρασε δημόσια.

Σε ό,τι αφορά την επαγγελματική της ζωή, η ηθοποιός ανέφερε ότι βιοπορίζεται από την εργασία της στο θέατρο. Δήλωσε επίσης ότι «ποτέ δεν έκανε πράγματα που δεν ήθελε», τονίζοντας ότι όταν δεν έχει δουλειά, τα πράγματα γίνονται δύσκολα για εκείνη, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στον χώρο της.

Με πληροφορίες από: Topontiki