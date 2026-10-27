Η καταξιωμένη ηθοποιός Χρύσα Ρώπα φιλοξενήθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», η οποία προβάλλεται από το κανάλι Mega με παρουσιάστρια τη Σίσσυ Χρηστίδου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η κυρία Ρώπα προχώρησε σε μια εκτενή εφ’ όλης της ύλης εξομολόγηση, θίγοντας τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά ζητήματα. Μεταξύ άλλων, εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή της για την τρέχουσα πραγματικότητα που επικρατεί στη χώρα, δηλώνοντας με έμφαση: «Νιώθω πάρα πολύ προδομένη, πολύ απαξιωμένη σαν πολίτης».

Επαγγελματικές δραστηριότητες και η νέα συνεργασία στην Κύπρο

Στο πλαίσιο των επαγγελματικών της εξελίξεων, η Χρύσα Ρώπα αποκάλυψε ότι αυτό το διάστημα βρίσκεται στην Κύπρο. Εκεί συμμετέχει ενεργά στα γυρίσματα μιας νέας κωμικής σειράς, τη σκηνοθεσία της οποίας έχει αναλάβει ο Ανδρέας Γεωργίου. Η ηθοποιός εξέφρασε τον ενθουσιασμό και την έκπληξή της για τη συνεργασία αυτή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η αντίληψή του για την κωμωδία με άφησε κατάπληκτη», υποδηλώνοντας μια ευχάριστη επαγγελματική εμπειρία.

Η κυρία Ρώπα αναφέρθηκε επίσης στην οικονομική της κατάσταση και την εξάρτησή της από το θέατρο ως μέσο βιοπορισμού. Δήλωσε με σαφήνεια: «Βιοπορίζομαι από το θέατρο και όταν δεν έχω δουλειά είναι δύσκολα τα πράγματα», αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Πρόσθεσε, επιπλέον, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας της, ποτέ δεν έκανε πράγματα που δεν ήθελε, τονίζοντας την προσήλωσή της στις προσωπικές της επιλογές και την αυθεντικότητά της στον χώρο της υποκριτικής.

Προσωπική ζωή και η ιδιαίτερη σχέση με τον γιο της

Πέρα από τα επαγγελματικά της, η Χρύσα Ρώπα μοιράστηκε και προσωπικές στιγμές, αναφερόμενη με ιδιαίτερη αγάπη στον γιο της. Με συγκινητικό τόνο, δήλωσε ότι «ο έρωτας της ζωής μου είναι ο γιος μου», υπογραμμίζοντας τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει στη ζωή της. Ο γιος της διαμένει μόνιμα στη Γαλλία, και η ηθοποιός εξέφρασε την έντονη επιθυμία της να μην επιστρέψει στην Ελλάδα. Αυτή η δήλωση συνδέεται άμεσα με τις γενικότερες ανησυχίες και την απογοήτευσή της για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα.

Οι δηλώσεις για την Ελλάδα και η αναφορά στη Γαλλία

Επανερχόμενη στις αρχικές της δηλώσεις σχετικά με την Ελλάδα, η Χρύσα Ρώπα επανέλαβε την αίσθηση της απογοήτευσης και της προδοσίας. «Νιώθω προδομένη, απαξιωμένη σαν πολίτης αυτής της χώρας, νιώθω πολύ απατημένη», δήλωσε ξανά, ενισχύοντας την κριτική της στάση απέναντι στην τρέχουσα κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα. Οι δηλώσεις αυτές αντικατοπτρίζουν ένα αίσθημα αδικίας και έλλειψης εκτίμησης προς τον πολίτη.

Παράλληλα, η ηθοποιός σχολίασε και τις πρόσφατες ταραχές που έχουν ξεσπάσει στη Γαλλία. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι είναι «στο DNA των Γάλλων να διεκδικούν τα δικαιώματά τους», υπογραμμίζοντας τη διαφορετική κουλτούρα και προσέγγιση των Γάλλων πολιτών σε ζητήματα διεκδίκησης και κοινωνικής διαμαρτυρίας, σε αντίθεση με την αίσθηση απαξίωσης που νιώθει στην Ελλάδα.

Προσεχής τηλεοπτική εμφάνιση στο MEGA

Όσον αφορά τις προσεχείς της τηλεοπτικές εμφανίσεις, η Χρύσα Ρώπα έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο πλευρό του καταξιωμένου ηθοποιού και σεναριογράφου Λάκη Λαζόπουλου. Η συγκεκριμένη εμφάνιση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28/10 και θα μεταδοθεί από τις συχνότητες του τηλεοπτικού σταθμού MEGA. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, δεδομένης της μακρόχρονης και επιτυχημένης πορείας και των δύο καλλιτεχνών στον χώρο της υποκριτικής τέχνης.

Με πληροφορίες από: Newsit