Ανησυχία προκάλεσαν οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ο οποίος νοσηλεύτηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας. Ενώ αρχικά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για σοβαρό πρόβλημα, ο μάνατζερ του αγαπημένου τραγουδιστή έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό, διευκρινίζοντας πως η νοσηλεία συνδεόταν με το χρόνιο αναπνευστικό πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί.

Οι πληροφορίες που προκάλεσαν ανησυχία

Οι πρώτες πληροφορίες για την υγεία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου προκάλεσαν ανησυχία στους θαυμαστές του και όχι μόνο. Ειδικότερα, το εξώφυλλο της εφημερίδας «Espresso» ανέφερε πως ο τραγουδιστής αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το δημοσίευμα της εφημερίδας υποστήριζε ότι το πρόβλημα αυτό ήταν διαφορετικό από εκείνα που είχαν γίνει γνωστά το προηγούμενο διάστημα.

Η «Espresso» σημείωσε επίσης πως το ζήτημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είναι πολύ πιο σοβαρό από το ΧΑΠ. Αυτές οι αναφορές ενέτειναν την αγωνία του κοινού, καθώς οι λεπτομέρειες που δίνονταν ήταν ανησυχητικές και δημιουργούσαν ερωτήματα για την πραγματική κατάσταση του καλλιτέχνη.

Η διάψευση του μάνατζερ και η διευκρίνιση

Ωστόσο, η εκπομπή «Happy Day» επικοινώνησε με τον μάνατζερ του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ο οποίος έδωσε μια εντελώς διαφορετική εικόνα της κατάστασης. Ο μάνατζερ διαβεβαίωσε ότι ο τραγουδιστής είναι καλά στην υγεία του και πως η νοσηλεία του σχετιζόταν με το χρόνιο αναπνευστικό πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί εδώ και καιρό.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής του Alpha, Σταματίνα Τσιμτσιλή, επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ της «Espresso» ως προς τη νοσηλεία, αλλά διευκρίνισε τις πληροφορίες σχετικά με την αιτία. «Ήρθαμε σε επικοινωνία με τον μάνατζέρ του και μας διαβεβαίωσε πως είναι καλά στην υγεία του. Όντως ήταν στο νοσοκομείο, αλλά δεν είναι ένα διαφορετικό πρόβλημα υγείας. Ο άνθρωπος δίνει αυτή τη γνωστή μάχη με το αναπνευστικό του, ένα θέμα που τον ταλαιπωρεί. Είναι χρόνιο πρόβλημα», σημείωσε χαρακτηριστικά η κυρία Τσιμτσιλή. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο τραγουδιστής επρόκειτο να βγάλει ένα δελτίο Τύπου εντός της ημέρας για να καθησυχάσει το κοινό του.

Το εξιτήριο και η κατάσταση της υγείας του

Περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου δόθηκαν και από την εκπομπή «Το Πρωινό». Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε πως η εκπομπή του ήρθε σε επικοινωνία με το περιβάλλον του τραγουδιστή. Από αυτή την επικοινωνία προέκυψε ότι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο την Κυριακή.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 σημείωσε χαρακτηριστικά: «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είναι στο σπίτι του». Αυτή η ενημέρωση ήρθε να ολοκληρώσει την εικόνα, επιβεβαιώνοντας ότι ο τραγουδιστής βρίσκεται πλέον στο σπίτι του, αναρρώνοντας από τη νοσηλεία που σχετιζόταν με το χρόνιο αναπνευστικό του πρόβλημα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr