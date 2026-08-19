Το «Νησί» η ελληνική σειρά με την υψηλότερη βαθμολογία στο IMDb

Μια ελληνική τηλεοπτική παραγωγή έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και να αναδειχθεί ως η σειρά με την υψηλότερη βαθμολογία στην ιστορία των ελληνικών σειρών στην πλατφόρμα IMDb. Πρόκειται για το «Νησί», το οποίο βαθμολογήθηκε με 9,1/10 από τους χρήστες, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως μία από τις πιο αγαπημένες και ποιοτικές δραματικές σειρές της ιδιωτικής τηλεόρασης.

Η σειρά έκανε την εμφάνισή της στους τηλεοπτικούς δέκτες τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου του 2010, και από τότε έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού. Η επιτυχία της δεν περιορίστηκε μόνο στις κριτικές, αλλά επεκτάθηκε και στα νούμερα τηλεθέασης, τα οποία υπήρξαν ιδιαίτερα υψηλά καθ' όλη τη διάρκεια της προβολής της.

Η κορυφαία βαθμολογία στο IMDb

Το «Νησί» φιγουράρει στην πρώτη θέση των ελληνικών σειρών όλων των εποχών στο IMDb, με μια εντυπωσιακή βαθμολογία 9,1/10. Αυτή η επίδοση προήλθε από την αξιολόγηση των χρηστών της πλατφόρμας, με 1.700 από αυτούς να έχουν βαθμολογήσει τη σειρά με ένα καθαρό δεκάρι. Η βαθμολογία αυτή δικαιολογεί, σύμφωνα με τους ειδικούς, κάθε ένα από τα 3.900.000 ευρώ που δαπανήθηκαν για την παραγωγή της.

Για τους λάτρεις του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, μια βαθμολογία άνω του 8/10 στο IMDb αποτελεί σχεδόν εγγύηση για την ποιότητα ενός έργου. Το «Νησί» όχι μόνο ξεπέρασε αυτό το όριο, αλλά τοποθετήθηκε στην κορυφή, αναδεικνύοντας την αποδοχή της από ένα ευρύ κοινό που αναζητά ποιοτικές παραγωγές.

Εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης

Η τηλεοπτική πορεία του «Νησιού» χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Κατά το διάστημα από την πρεμιέρα του στις 11 Οκτωβρίου 2010 έως τις 23 Μαΐου 2011, η σειρά κατέγραψε μέσο όρο τηλεθέασης 53.7%, που αντιστοιχεί σε 2.889.000 τηλεθεατές. Στο δυναμικό κοινό 15-44, τα ποσοστά ήταν ακόμη υψηλότερα, φτάνοντας το 59.3% με 1.209.000 τηλεθεατές.

Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς προσέλκυσε το ενδιαφέρον 4.823.000 τηλεθεατών, οι οποίοι παρακολούθησαν έστω και για ένα λεπτό. Το ποσοστό τηλεθέασης του τελευταίου επεισοδίου έφτασε το 64,6%, το οποίο τοποθετεί το «Νησί» στην 5η θέση των υψηλότερων ποσοστών στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης.

Μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών

Το συνολικό κόστος παραγωγής για το «Νησί» ανήλθε στα 3.900.000 ευρώ, ποσό που μεταφράζεται σε 150.000 ευρώ ανά επεισόδιο. Αυτή η επένδυση αντικατοπτρίστηκε στην ποιότητα της παραγωγής, τόσο σε επίπεδο σκηνοθεσίας και σεναρίου, όσο και σε επίπεδο ηθοποιών και σκηνικών.

Στη σειρά συμμετείχαν 83 βασικοί ηθοποιοί, ενώ περισσότεροι από 700 βοηθητικοί ηθοποιοί συνέβαλαν στην υλοποίησή της. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί από τους βοηθητικούς ηθοποιούς ήταν ντόπιοι κάτοικοι των χωριών όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα, προσδίδοντας αυθεντικότητα στην απεικόνιση της εποχής και του τόπου.

Καινοτομία και ιστορικά ρεκόρ

Το «Νησί» δεν ξεχώρισε μόνο για την ποιότητα και την τηλεθέασή του, αλλά και για την καινοτομία που εισήγαγε. Ήταν η πρώτη ελληνική τηλεοπτική σειρά που προσέφερε τη δυνατότητα παρακολούθησης με υπότιτλους μέσω teletext. Αυτή η πρωτοβουλία έδωσε την ευκαιρία σε άτομα με προβλήματα ακοής να παρακολουθήσουν μια ελληνική σειρά υποτιτλισμένη, διευρύνοντας το κοινό της.

Αν και το τελευταίο επεισόδιο του «Νησιού» κατέγραψε ένα εντυπωσιακό 64,6% στην τηλεθέαση, το ιστορικό ρεκόρ για τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης στην ελληνική τηλεόραση παραμένει στους «Ψίθυρους Καρδιάς». Η συγκεκριμένη σειρά είχε σημειώσει ένα αδιανόητο 76,1% στις 9 Φεβρουαρίου του 1998, μια επίδοση που μέχρι σήμερα δεν έχει ξεπεραστεί.

Πηγή: oneman.gr