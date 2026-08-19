Η βασίλισσα Καμίλα μίλησε για τις δύσκολες στιγμές πριν την ανακοίνωση της διάγνωσης του βασιλιά Καρόλου

Η βασίλισσα της Βρετανίας Καμίλα μίλησε για πρώτη φορά δημόσια σχετικά με τις δύσκολες στιγμές που βίωσε πριν από τη δημοσιοποίηση της διάγνωσης του συζύγου της, βασιλιά Καρόλου, με καρκίνο. Περιέγραψε πόσο δύσκολο ήταν να μην αποκαλύψει την κατάσταση της υγείας του μονάρχη, εκφράζοντας την απεγνωσμένη επιθυμία της να μιλήσει, αλλά και την αδυναμία της να το πράξει εκείνη την περίοδο. Οι δηλώσεις της έγιναν σε ένα βίντεο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα για λογαριασμό μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης.

Η ανακοίνωση της διάγνωσης και η πορεία της θεραπείας

Το ανάκτορο του Μπάκιγχαμ είχε προχωρήσει στην αποκάλυψη, τον Φεβρουάριο του 2024, ότι ο Βρετανός μονάρχης υποβάλλεται σε θεραπεία για μία μορφή καρκίνου. Η ακριβής μορφή της ασθένειας δεν έχει αποκαλυφθεί δημοσίως από το παλάτι. Ο βασιλιάς Κάρολος συνεχίζει να λαμβάνει την απαιτούμενη θεραπεία για την κατάστασή του.

Σχετικά με την πορεία της υγείας του, ο ίδιος ο βασιλιάς είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο ότι η κατάστασή του είχε βελτιωθεί. Αυτή η βελτίωση, όπως είχε αναφερθεί, θα οδηγούσε στον περιορισμό της θεραπείας που λάμβανε μέχρι τότε, σηματοδοτώντας μία θετική εξέλιξη.

Η επίσκεψη στο Maggie’s και η σιωπή της βασίλισσας

Μία εβδομάδα πριν το παλάτι προβεί στην επίσημη ανακοίνωση για την υγεία του βασιλιά, η βασίλισσα Καμίλα είχε πραγματοποιήσει μία επίσκεψη σε ένα κέντρο υποστήριξης για τον καρκίνο, το Maggie’s, το οποίο λειτουργεί σε ένα νοσοκομείο του Λονδίνου. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, η βασίλισσα βρέθηκε αντιμέτωπη με την πρόκληση να διατηρήσει τη σιωπή της σχετικά με την ασθένεια του συζύγου της.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, η βασίλισσα Καμίλα περιέγραψε τη δυσκολία αυτής της κατάστασης, μιλώντας στη Λόρα Λι, τη γενική διευθύντρια της Maggie’s. «Θυμάμαι που είχα έρθει να δω ένα Maggie’s ακριβώς αμέσως αφού διεγνώσθη ο βασιλιάς. Κανείς δεν μπορούσε να πει τίποτα τότε, ήταν αρκετά δύσκολο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η βασίλισσα Καμίλα είναι πρόεδρος της συγκεκριμένης φιλανθρωπικής οργάνωσης, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις δηλώσεις της.

Η εσωτερική πάλη και η αναγνώριση της αξίας των κέντρων υποστήριξης

Η βασίλισσα Καμίλα περιέγραψε λεπτομερώς την εσωτερική της πάλη κατά τη διάρκεια εκείνης της επίσκεψης στο κέντρο υποστήριξης. Ανέφερε ότι παραλίγο να αποκαλύψει την κατάσταση της υγείας του βασιλιά, αλλά τελικά ένιωσε ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για μία τέτοια δημοσιοποίηση. «Παραλίγο να πω κάτι αλλά, ξέρετε, αισθανόμουν ότι δεν ήταν η ώρα να το κάνω, κοιτούσα όλους όσοι υπέφεραν και όλους τους συγγενείς και πιστεύω ότι με έκανε να συνειδητοποιήσω ακόμη περισσότερο πόσο σημαντικά είναι αυτά τα μέρη», εξήγησε η βασίλισσα.

Η ίδια πρόσθεσε με έμφαση την επιθυμία της να μιλήσει ανοιχτά: «Απλώς επιθυμούσα διακαώς να το αφήσω να βγει από μέσα μου, αλλά προφανώς δεν μπορούσα». Η εμπειρία της να βλέπει άλλους ανθρώπους να υποφέρουν από την ασθένεια, καθώς και τους συγγενείς τους που τους στήριζαν, την έκανε να συνειδητοποιήσει ακόμα περισσότερο την κρίσιμη αξία των κέντρων υποστήριξης όπως το Maggie’s για την κοινωνία.

Η αποφασιστικότητα του βασιλιά Καρόλου και η επέτειος της Maggie’s

Το βίντεο στο οποίο έγιναν οι σημαντικές αυτές δηλώσεις της βασίλισσας Καμίλα γυρίστηκε με αφορμή την 30η επέτειο λειτουργίας της φιλανθρωπικής οργάνωσης Maggie’s. Στο πλαίσιο αυτού του βίντεο, η βασίλισσα μίλησε επίσης για τη φροντίδα και την υποστήριξη που παρείχε στον «καημένο τον σύζυγό» της, αναδεικνύοντας την προσωπική της εμπλοκή στην αντιμετώπιση της ασθένειας.

Επιπλέον, τόνισε την αξιοσημείωτη αποφασιστικότητα του βασιλιά Καρόλου να συνεχίσει να εργάζεται και να εκτελεί τα καθήκοντά του παρά την ασθένειά του. «Κοιτάξτε τον σύζυγό μου, τίποτα δεν τον σταμάτησε», ανέφερε η Καμίλα, προσθέτοντας τη δήλωση του βασιλιά: «Απλώς είπε, αυτός είναι ο δικός μου ο τρόπος για να το αντιμετωπίσω». Αυτή η στάση του μονάρχη υπογραμμίζει τη δέσμευσή του στα βασιλικά του καθήκοντα.

Η θετική επίδραση της δημόσιας στάσης των βασιλικών μελών

Σύμφωνα με τη φιλανθρωπική οργάνωση Maggie’s, η δημόσια αποκάλυψη ότι ο βασιλιάς Κάρολος και η νύφη του, Κέιτ, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, υποβλήθηκαν σε θεραπεία για καρκίνο, είχε μία ευρεία και θετική επίδραση. Η προθυμία τους να μιλήσουν ανοιχτά για το πώς αντιμετωπίζουν την ασθένεια βοήθησε πολλούς άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα υγείας να αισθανθούν λιγότερο μόνοι και να είναι πιο ανοιχτοί.

Η Λόρα Λι, γενική διευθύντρια της Maggie’s, υπογράμμισε τη σημασία αυτής της ανοιχτής στάσης των βασιλικών μελών. «Η ανοιχτή στάση του βασιλιά σχετικά με τη διάγνωσή του αναμφισβήτητα βοήθησε άλλους να είναι και οι ίδιοι πιο ανοιχτοί και το να ακούνε τώρα την απολύτως κατανοητή και φυσική αντίδραση της Βασίλισσας ως συζύγου δείχνει γιατί είναι τόσο σημαντικό η οικογένεια και οι φίλοι να λαμβάνουν επίσης την υποστήριξη που χρειάζονται», σημείωσε η Λι, τονίζοντας την ανάγκη για υποστήριψη όχι μόνο των ασθενών αλλά και των οικείων τους.

Πηγή: newsbeast.gr