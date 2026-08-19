Τομ Κρουζ και Ινιάριτου: Παγκόσμια πρεμιέρα για το «Digger» στο Λονδίνο

Η Warner Bros. και η Legendary Pictures ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη φιλανθρωπική οργάνωση «The Film and TV Charity» για την παγκόσμια πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Digger». Το φιλμ, σε σκηνοθεσία του Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιάριτου και με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ, θα κάνει το ντεμπούτο του στις 22 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο. Η πρώτη προβολή θα πραγματοποιηθεί στη διάσημη πλατεία Leicester, στο πλαίσιο του Royal Film Performance.

Η παγκόσμια πρεμιέρα στο Λονδίνο

Η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Digger» θα λάβει χώρα στις 22 Σεπτεμβρίου, παρακάμπτοντας τον καθιερωμένο φθινοπωρινό φεστιβαλικό κύκλο, σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει το World of Reel. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο Λονδίνο, στην πλατεία Leicester, ως μέρος του Royal Film Performance.

Η συνεργασία των εταιρειών παραγωγής με τη φιλανθρωπική οργάνωση «The Film and TV Charity» υπογραμμίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα της πρεμιέρας. Ο οργανισμός αυτός επιτελεί σημαντικό έργο για τους επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος, γεγονός που τιμάται μέσω αυτής της ειδικής προβολής.

Ο ρόλος του Τομ Κρουζ και η υπόθεση της ταινίας

Στη μαύρη κωμωδία «Digger», ο Τομ Κρουζ αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, υποδυόμενος τον Digger Rockwell. Ο χαρακτήρας περιγράφεται ως «ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο», με την επίσημη σύνοψη της ταινίας να αναφέρει ότι ο ήρωας «ξεκινά μια απελπισμένη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, πριν το πλήγμα που ο ίδιος προκάλεσε καταστρέψει τα πάντα».

Για τον Τομ Κρουζ, η συμμετοχή του στο «Digger» σηματοδοτεί την 50ή ταινία της καριέρας του, ένα σημαντικό ορόσημο. Εκτός από την ερμηνεία του, ο Κρουζ συμμετέχει και στην παραγωγή του φιλμ, ενισχύοντας την παρουσία του πίσω από τις κάμερες.

Η δήλωση των συντελεστών

Σε κοινή τους δήλωση, ο σκηνοθέτης Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιάριτου, ο πρωταγωνιστής Τομ Κρουζ και οι παραγωγοί της ταινίας εξέφρασαν την τιμή και το προνόμιο να πραγματοποιήσουν την παγκόσμια πρεμιέρα του «DIGGER» προς όφελος του «The Film and TV Charity». Τόνισαν τη σημασία του έργου που επιτελεί ο οργανισμός για τους συναδέλφους τους στη βιομηχανία του θεάματος.

Επιπλέον, οι συντελεστές ανέφεραν ότι «τα γυρίσματα και η παραγωγή ολοκληρώθηκαν εξ ολοκλήρου στο Ηνωμένο Βασίλειο». Για τον λόγο αυτό, θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό να επιστρέψουν στη χώρα που φιλοξένησε τη δημιουργία της ταινίας για την πρώτη της προβολή, απευθυνόμενοι στο κοινό της.

Το εντυπωσιακό καστ και οι συντελεστές του σεναρίου

Το «Digger» διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ ηθοποιών που πλαισιώνουν τον Τομ Κρουζ. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο Τζον Γκούντμαν, ο Ριζ Αχμεντ, η Σάντρα Χιούλερ, ο Μάικλ Στούλμπαργκ, ο Τζέσι Πλέμονς, η Σόφι Γουάιλντ και η Εμα Ντ’ Αρσι. Η παρουσία αυτών των ονομάτων αναμένεται να προσδώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ταινία.

Το σενάριο της ταινίας υπογράφεται από τον ίδιο τον σκηνοθέτη, Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιάριτου, σε συνεργασία με τους Αλεξάντερ Ντινελάρις, Νίκολας Τζιακομπόνε και Σαμπίνα Μπέρμαν. Η ομάδα των σεναριογράφων συνέβαλε στη διαμόρφωση της ιστορίας και των διαλόγων της μαύρης κωμωδίας.

Η προβολή στις ελληνικές αίθουσες

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Λονδίνο, το «Digger» αναμένεται να φτάσει και στις ελληνικές αίθουσες. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η προβολή της ταινίας για το ελληνικό κοινό έχει προγραμματιστεί για την 1η Οκτωβρίου. Οι λάτρεις του κινηματογράφου στην Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη νέα δημιουργία του Ινιάριτου με τον Τομ Κρουζ λίγες ημέρες μετά το διεθνές της ντεμπούτο.

Πηγή: Newsbeast