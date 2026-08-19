Η Καίτη Φίνου πήρε εξιτήριο και μιλά για «εικόνες ντροπής» στην παραλιακή

Η γνωστή ηθοποιός Καίτη Φίνου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ολοκληρώνοντας μια περιπέτεια υγείας. Μετά την έξοδό της, η Καίτη Φίνου επέλεξε να μοιραστεί τις σκέψεις της με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω ενός βίντεο στο Instagram. Στο βίντεο αυτό, αναφέρθηκε τόσο στην πρόσφατη δοκιμασία της υγείας της, όσο και στις σημαντικές αλλαγές που έχει παρατηρήσει στην παραλιακή, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευση.

Η περιπέτεια υγείας και η διαδρομή με το ΕΚΑΒ

Η Καίτη Φίνου περιέγραψε τη μεταφορά της στο Ασκληπιείο Βούλας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, αν και δεν μπορούσε να δει πολλά λόγω των πόνων και της θέσης της ξαπλωμένη στο κρεβάτι, αντιλήφθηκε ότι βρίσκονταν στην παραλιακή οδό, καθώς οι δρόμοι ήταν άδειοι. Παρόλο που δεν της ήταν εφικτό να σηκωθεί για να δει τη θάλασσα, αρκέστηκε στην εικόνα των άκρων των δέντρων που έβλεπε από το μικρό παράθυρο της πόρτας.

Η επιστροφή της από το νοσοκομείο, αφού είχε λάβει την κατάλληλη αγωγή και οι πόνοι είχαν υποχωρήσει, δεν έγινε ξανά με ΕΚΑΒ. Η ηθοποιός ανέφερε ότι υπήρχαν πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα, όπως άκουγε, γεγονός που καθιστούσε δύσκολη τη χρήση ασθενοφόρου για την επιστροφή της. Έτσι, αναγκάστηκε να πάρει ταξί για να επιστρέψει στο Σπίτι του Ηθοποιού, στα Κάτω Πατήσια.

Ο ουρανοξύστης στο Ελληνικό και οι «εικόνες ντροπής»

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής της με το ασθενοφόρο, η Καίτη Φίνου παρατήρησε μια δραματική αλλαγή στην εικόνα της παραλιακής. Όπως ανέφερε, κάποια στιγμή έπαψαν να υπάρχουν δέντρα και στη θέση τους εμφανίστηκε ένα «έκτρωμα». Η ηθοποιός αναφερόταν στον ουρανοξύστη που έχει ανεγερθεί στο Ελληνικό, τον οποίο χαρακτήρισε «το μαύρο του το χάλι».

Εξέφρασε την απορία της για το πώς δεν ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι των γύρω περιοχών, αλλά και ολόκληρη η Αθήνα, ή ακόμα και όλοι οι Έλληνες, για αυτό το οικοδόμημα που «ξεφύτρωσε ξαφνικά». Ο θυμός της για αυτή την εικόνα ήταν τόσο μεγάλος, που όπως δήλωσε, την έκανε να σταματήσει να πονάει, και μάλιστα έκανε ένα μίνι βίντεο όσο προλάβαινε, ενώ το ΕΚΑΒ κινούνταν.

Οι νέες κατασκευές και η ιδιωτικοποίηση των παραλιών

Στην επιστροφή της με το ταξί, η Καίτη Φίνου ζήτησε από τον οδηγό να ακολουθήσουν την παραλιακή διαδρομή. Εκεί, παρατήρησε περαιτέρω αλλαγές, βλέποντας από τη μεριά που κάποτε βρίσκονταν παλιά μπουζούκια, κλαμπ και ντίσκο, να έχουν αντικατασταθεί από διώροφες μεζονέτες και πολυκατοικίες. Όταν ρώτησε τον οδηγό τι ήταν όλα αυτά, εκείνος της απάντησε ότι επρόκειτο για σπίτια που είχαν ήδη αγοραστεί.

Η ηθοποιός δήλωσε ότι δεν την ένοιαζε αν αυτά τα ακίνητα είχαν αγοραστεί, νοικιαστεί ή επρόκειτο να αγοραστούν. Η σκέψη που την απασχόλησε ήταν ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν χτίσματα από την πλευρά της παραλίας. Υπογράμμισε πως η παραλία θα έπρεπε να είναι προσβάσιμη για όλους τους Αθηναίους και όλους τους Έλληνες. Η Καίτη Φίνου εξέφρασε την οργή της, πιστεύοντας ότι αυτές οι παραλίες θα γίνουν σίγουρα ιδιωτικές και δεν θα επιτρέπεται η διέλευση σε «απλό κόσμο που θέλει να κάνει το μπάνιο του».

Η δήλωση για το εξωτερικό και ο «πόνος ψυχής»

Στο βίντεο της, η Καίτη Φίνου δεν δίστασε να εκφράσει την έντονη απογοήτευσή της για την κατάσταση. Χαρακτήρισε τις εικόνες που αντίκρισε ως «εικόνες ντροπής». Μάλιστα, προχώρησε σε μια δήλωση που δείχνει το βάθος του προβληματισμού της, αναφέροντας πως αν ήταν είκοσι χρόνια νεότερη, θα επέλεγε να ζήσει στο εξωτερικό.

Η ηθοποιός ολοκλήρωσε τις δηλώσεις της με μια φράση που αποτυπώνει το συναισθηματικό της βάρος: «Ντρέπομαι για πολλά που είμαι Ελληνίδα και το λέω με πόνο ψυχής». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τις αλλαγές και την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα στην περιοχή, όπως τα αντιλαμβάνεται η ίδια.

Πηγή: zappit.gr