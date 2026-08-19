Αγγελική Ηλιάδη: Τέλος στη συνεργασία με τον μάνατζέρ της, Χρήστο Παπαμήτρου

Η Αγγελική Ηλιάδη γνωστοποίησε τη λήξη της επαγγελματικής της συνεργασίας με τον μάνατζέρ της, Χρήστο Παπαμήτρου, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ανακοίνωση έγινε το πρωί της Τετάρτης 19 Αυγούστου, με την τραγουδίστρια να δηλώνει ότι η απόφαση αυτή δεν ήταν επιπόλαιη. Ανέφερε ότι υπήρξαν γεγονότα και συμπεριφορές που ξεπέρασαν τα όρια του επαγγελματικά και ηθικά αποδεκτού, καθιστώντας αδύνατη την περαιτέρω συνεργασία.

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας στο Instagram

Η Αγγελική Ηλιάδη επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώσει το κοινό της για την σημαντική αυτή εξέλιξη στην επαγγελματική της πορεία. Συγκεκριμένα, το πρωί της Τετάρτης 19 Αυγούστου, δημοσίευσε ένα εκτενές κείμενο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γνωστοποιώντας τη λήξη της συνεργασίας της με τον γνωστό μάνατζερ, Χρήστο Παπαμήτρου.

Στην ανάρτησή της, η τραγουδίστρια υπογράμμισε τη θεμελιώδη σημασία της εμπιστοσύνης, της ειλικρίνειας, του αμοιβαίου σεβασμού και της συνέπειας σε κάθε επαγγελματική σχέση. Δήλωσε ρητά ότι όταν αυτές οι βασικές αρχές παραβιάζονται επανειλημμένα και με τρόπο που δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο εμπιστοσύνης, η συνέχιση μιας συνεργασίας παύει να αποτελεί επιλογή για την ίδια.

Οι λόγοι πίσω από την απόφαση

Η Αγγελική Ηλιάδη διευκρίνισε ότι η απόφασή της για τη λήξη της συνεργασίας δεν ελήφθη επιπόλαια, ούτε ήταν αποτέλεσμα μιας απλής επαγγελματικής διαφωνίας. Αντιθέτως, ανέφερε ότι υπήρξαν συγκεκριμένα γεγονότα και συμπεριφορές που, για την ίδια, ξεπέρασαν τα όρια του επαγγελματικά και ηθικά αποδεκτού.

Αυτές οι καταστάσεις κατέστησαν αδύνατη οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία, οδηγώντας στην οριστική διάσταση των επαγγελματικών τους δρόμων. Η τραγουδίστρια, στην ανακοίνωσή της, δεν προχώρησε σε λεπτομέρειες σχετικά με τα συγκεκριμένα περιστατικά που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Η στάση της Αγγελικής Ηλιάδη

Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν περισσότερα να ειπωθούν σχετικά με τους λόγους της λήξης της συνεργασίας, η Αγγελική Ηλιάδη επέλεξε να μην δημοσιοποιήσει επιπλέον λεπτομέρειες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της: «Επιλέγω να μην πω περισσότερα. Όχι επειδή δεν υπάρχουν περισσότερα να ειπωθούν, αλλά επειδή θεωρώ ότι η αξιοπρέπεια φαίνεται και σ’ αυτά που επιλέγουμε να μη δημοσιοποιούμε».

Η τραγουδίστρια υπογράμμισε τη φιλοσοφία της στις επαγγελματικές σχέσεις, δηλώνοντας ότι για εκείνη, κάθε συνεργασία βασίζεται πρωτίστως στην εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνέπεια. Όταν αυτά τα στοιχεία χαθούν, η ίδια επιλέγει να γυρίσει σελίδα και να προχωρήσει.

Ο ρόλος του Χρήστου Παπαμήτρου και η απάντησή του

Ο Χρήστος Παπαμήτρου εκπροσωπούσε την Αγγελική Ηλιάδη, αναλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα των επαγγελματικών της υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, ήταν υπεύθυνος για το κλείσιμο των εμφανίσεών της, γνωστό και ως booking, καθώς και για τη γενικότερη διαχείριση των επαγγελματικών της υποχρεώσεων στον χώρο της μουσικής.

Μετά την ανακοίνωση της τραγουδίστριας για τη λήξη της συνεργασίας τους, ο Χρήστος Παπαμήτρου απάντησε λακωνικά μέσω των δικών του social media. Στην ανάρτησή του, περιορίστηκε να αναφέρει τη φράση: «Ο κόσμος ξέρει. Απλά δεν μιλάει».

Πηγή: Topontiki