Σε αμέλεια ηλικιωμένης φέρεται να οφείλεται η φονική πυρκαγιά που ξέσπασε στα Περιστέρια της Σαλαμίνας, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ερευνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Η φωτιά αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ηλικιωμένων. Παράλληλα, για τη δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελίνια, περίπου 15 με 20 λεπτά μετά την πρώτη, τα στοιχεία δείχνουν εμπρησμό, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις ενδελεχείς έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και των δύο συμβάντων.

Η φονική πυρκαγιά στα Περιστέρια

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την πυρκαγιά στα Περιστέρια Σαλαμίνας, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, οδηγούνται στο ενδεχόμενο αμέλειας ηλικιωμένης. Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε όταν η γυναίκα χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα στο μπαλκόνι του σπιτιού της. Οι φλόγες επεκτάθηκαν στη συνέχεια στη δασική έκταση, πιθανότατα σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή, οδηγώντας στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς αρχικά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση και μετά στο πευκοδάσος.

Το σημείο από όπου φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά εντοπίστηκε από τους ερευνητές της Πυροσβεστικής στην οδό Ανδρομάχης, στη ρεματιά. Εκεί βρέθηκαν απανθρακωμένοι οι δύο ηλικιωμένοι, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στις φλόγες. Σε κοντινή απόσταση από το σημείο μηδέν βρίσκονται μόλις δύο σπίτια, ένα από τα οποία ανήκει στην ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία είναι γειτόνισσα του ζευγαριού που κάηκε.

Τα ευρήματα και οι εκδοχές της ηλικιωμένης

Οι Αρχές εξετάζουν όσα φέρεται να ανέφερε η ηλικιωμένη για τις συνθήκες υπό τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά, καθώς οι εκδοχές που έδωσε δεν ήταν ίδιες. Στο σπίτι της βρέθηκαν αναπτήρες και καρβουνάκια θυμιατού, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας ως πιθανά πειστήρια. Η γυναίκα φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Παράλληλα, οι πυροσβέστες συνέλεξαν τμήματα ηλεκτροφόρων καλωδίων από την περιοχή, ώστε να αποκλειστεί με τεκμηρίωση το ενδεχόμενο βλάβης στο δίκτυο. Τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στο Χαλάνδρι και θα εξεταστούν από πραγματογνώμονα. Το σενάριο να προκλήθηκε η φωτιά από ηλεκτροφόρα καλώδια φαίνεται να απομακρύνεται, αν και αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα των ερευνών.

Η δεύτερη εστία στα Σελίνια και η μαρτυρία

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στα Σελίνια περίπου 15 με 20 λεπτά μετά την πρώτη, τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν σε εμπρησμό. Καθοριστικό θεωρείται το στοιχείο από μαρτυρία κατοίκου, ο οποίος φέρεται να είδε ένα σκούρο όχημα να σταματά στην άκρη του δρόμου και ένα άτομο από το αυτοκίνητο να πετά ένα λευκό αντικείμενο. Λίγο αργότερα, στο συγκεκριμένο σημείο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Αξιωματικοί της Πυροσβεστικής έχουν στα χέρια τους αυτή την αξιόπιστη μαρτυρία.

Το γεγονός ότι οι δύο πυρκαγιές ξέσπασαν με τόσο μικρή χρονική διαφορά θεωρείται εξόχως προβληματικό, ενώ το ότι εκδηλώθηκαν μαζί θεωρείται τυχαίο.

Οι δηλώσεις του υφυπουργού και το έργο των Αρχών

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ανέφερε ότι το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής συνεχίζει την έρευνα για τα αίτια των δύο πυρκαγιών στη Σαλαμίνα. Όπως τόνισε, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, ακόμη και αυτό του εμπρησμού.

Οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση περίπου 15 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές. Παράλληλα, ο δήμος προετοιμάζει ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για αποζημιώσεις, προκειμένου να ενημερωθούν οι πληγέντες κάτοικοι.

Πηγή: Newsbeast