Το τελευταίο αντίο στην Μπόνι Τάιλερ στην Ουαλία

Σε κλίμα συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και πολυάριθμοι θαυμαστές είπαν το τελευταίο αντίο στην Μπόνι Τάιλερ, τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, στην Ουαλία. Η κηδεία της εμβληματικής τραγουδίστριας τελέστηκε στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας, στο Σουόνσι, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται έξω από τον ναό για να αποχαιρετήσει την αγαπημένη καλλιτέχνιδα.

Η τελετή στην Ουαλία

Η τελετή ήταν ιδιωτική, με την παρουσία στενού κύκλου, ωστόσο η εικόνα μεταδόθηκε σε οθόνη έξω από την εκκλησία, επιτρέποντας στους συγκεντρωμένους θαυμαστές να παρακολουθήσουν την αποχαιρετιστήρια λειτουργία. Το λευκό φέρετρο της Μπόνι Τάιλερ έφτασε στο Swansea Minster, όπως είναι επίσης γνωστός ο ναός, συνοδευόμενο από τους ήχους του τραγουδιού «If I Sing You A Love Song».

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν και η δήμαρχος του Σουόνσι, Πένι Μάθιους, η οποία έδωσε το «παρών» για να τιμήσει τη μνήμη της Ουαλής ερμηνεύτριας. Η παρουσία της υπογράμμισε τη σημασία της Μπόνι Τάιλερ για την τοπική κοινωνία και την παγκόσμια μουσική σκηνή.

Οι μελωδίες που συνόδευσαν το τελευταίο ταξίδι

Η κηδεία σημαδεύτηκε από τις μελωδίες που χαρακτήρισαν τη μακρά και επιτυχημένη καριέρα της Μπόνι Τάιλερ. Καθώς το φέρετρο μεταφερόταν προς την εκκλησία, οι συγκεντρωμένοι θαυμαστές τραγούδησαν το «It’s a Heartache», ξεσπώντας σε χειροκροτήματα. Αργότερα, όταν το φέρετρο τοποθετήθηκε μπροστά από το ιερό, ακούστηκε ξανά το «It’s a Heartache», μία από τις μεγάλες επιτυχίες που συνδέθηκαν άρρηκτα με την πορεία της.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, μία χορωδία ερμήνευσε το εμβληματικό «Total Eclipse of the Heart», ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της. Η χορωδία απέδωσε επίσης το «Bridge Over Troubled Water». Το «Total Eclipse of the Heart» είχε χρησιμοποιηθεί λίγες ημέρες πριν την κηδεία στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν με αφορμή την ολική έκλειψη Ηλίου, η οποία ήταν ορατή από περιοχές της Ευρώπης. Το τραγούδι του 1983 είχε ανέβει στην πρώτη θέση των charts τόσο στη Βρετανία όσο και στις ΗΠΑ και έχει πλέον ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο streams.

Η κληρονομιά και οι ρίζες της καλλιτέχνιδας

Τον επικήδειο λόγο εκφώνησε ο επί χρόνια μάνατζερ και ατζέντης της Μπόνι Τάιλερ, Μάθιου Ντέιβις, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και τη σκηνική της παρουσία. Ο Ντέιβις τη χαρακτήρισε μια καλλιτέχνιδα που μπορούσε να «κυριαρχήσει σε οποιαδήποτε σκηνή», τονίζοντας παράλληλα την απλότητα και την ακεραιότητά της.

«Η Μπόνι ήταν πάντα σταρ, αλλά ποτέ ντίβα», είπε ο Ντέιβις, προσθέτοντας ότι «δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες της ούτε από πού ξεκίνησε». Ο ίδιος εκτίμησε ότι η τραγουδίστρια «θα είχε μείνει έκπληκτη και βαθιά συγκινημένη από το τεράστιο κύμα αγάπης που εκδηλώθηκε από ολόκληρο τον κόσμο μετά τον ξαφνικό και απρόσμενο θάνατό της». Μετά την τελετή, η νεκρική πομπή κατευθύνθηκε προς το Σκιούεν, στην περιοχή Νιθ Πορτ Τάλμποτ, την ιδιαίτερη πατρίδα της τραγουδίστριας.

Το τέλος μιας εποχής

Η Μπόνι Τάιλερ πέθανε τον περασμένο Ιούλιο σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, σε ηλικία 75 ετών. Τον Μάιο είχε νοσηλευτεί στο Φάρο, όπου διέθετε σπίτι, και είχε υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Ο θάνατός της προκάλεσε θλίψη σε εκατομμύρια θαυμαστές ανά τον κόσμο.

Το «Total Eclipse of the Heart», το «It’s a Heartache» και το «Holding Out For a Hero» είναι μερικά μόνο από τα τραγούδια που συνδέθηκαν άρρηκτα με την καριέρα της και θα συνεχίσουν να τη θυμίζουν. Η κηδεία της στην Ουαλία αποτέλεσε το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής της, προσφέροντας στους θαυμαστές την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν την τραγουδίστρια στον τόπο όπου μεγάλωσε και ξεκίνησε το μουσικό της ταξίδι.

Πηγή: Newsbeast