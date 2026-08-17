Η νεκροψία για τον θάνατο της Χέιντεν Πανετιέρ δεν έδειξε ίχνη τραυματισμού

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τον θάνατο της 36χρονης ηθοποιού Χέιντεν Πανετιέρ, η οποία βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε κατοικία στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας. Η νεκροψία-νεκροτομή στην οποία υποβλήθηκε η ηθοποιός ολοκληρώθηκε, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα δεν έδειξαν ίχνη τραυματισμού που να συνδέονται με τον θάνατό της. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, αναμένοντας πρόσθετες εξετάσεις για τον προσδιορισμό των ακριβών αιτιών και των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η νεκροψία για τον θάνατο της Χέιντεν Πανετιέρ πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό της χωρίς τις αισθήσεις της. Ο ιατροδικαστής Μάικ Έλις, του Ιατροδικαστικού Γραφείου του Γκρίνβιλ, ανέφερε ότι από τα ευρήματα της νεκροψίας δεν προέκυψαν ίχνη τραυματισμού που να συνέβαλαν στον θάνατό της. Αυτή η αρχική διαπίστωση αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στην πορεία της έρευνας.

Παρόλα αυτά, ο ιατροδικαστής τόνισε την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι θα χρειαστούν πρόσθετες εξετάσεις προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου της ηθοποιού. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά άλλα διαθέσιμα στοιχεία που να οδηγούν σε οριστικά συμπεράσματα.

Το χρονικό του εντοπισμού και η κλήση στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών, η κλήση στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 911 έγινε στις 13:51 της 16ης Αυγούστου. Όταν οι διασώστες και το ασθενοφόρο έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τη γυναίκα σε κατάσταση ανακοπής. Το εξειδικευμένο προσωπικό εφάρμοσε αμέσως μέτρα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, σε μια προσπάθεια να την επαναφέρουν.

Παρά τις άμεσες και εντατικές προσπάθειες των διασωστών, ο θάνατος της Χέιντεν Πανετιέρ διαπιστώθηκε στις 14:32. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν ένας φίλος της ηθοποιού εκείνος που επικοινώνησε με τις αρχές καλώντας το 911, ενημερώνοντας για την κατάσταση που επικρατούσε στην κατοικία.

Οι αναφορές των διασωστών και η συνεχιζόμενη έρευνα

Σε ηχητικό της κλήσης που εξασφαλίστηκε από το PEOPLE, ακούγονται οι διασώστες να αναφέρουν τις λέξεις «υπερβολική δόση» και «ανακοπή» κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Αυτές οι αναφορές έγιναν από το προσωπικό έκτακτης ανάγκης κατά την πρώτη τους επαφή με την κατάσταση.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες αναφορές που ακούστηκαν στο ηχητικό δεν αποτελούν επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου της 36χρονης ηθοποιού. Οι αρχές συνεχίζουν την ενδελεχή έρευνα για τον θάνατο της Χέιντεν Πανετιέρ και αναμένουν τα αποτελέσματα των περαιτέρω εξετάσεων. Είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες πριν καταλήξουν σε οριστικό συμπέρασμα για τα αίτια του τραγικού συμβάντος.

Η δήλωση της οικογένειας και η καριέρα της ηθοποιού

Την είδηση του θανάτου της Χέιντεν Πανετιέρ επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της, ο οποίος μετέφερε τη δήλωση του πατέρα της, Άλαν Πανετιέρ. Η οικογένεια εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη και τη θλίψη της για τον τραγικό χαμό της αγαπημένης τους. Στην δήλωσή τους, περιέγραψαν τη Χέιντεν ως ένα πλάσμα γεμάτο φως και ζωντάνια, που μοίραζε απλόχερα αγάπη και χαρά σε όσους την γνώριζαν προσωπικά.

Η 36χρονη ηθοποιός είχε αγαπηθεί ιδιαίτερα τόσο από τους δικούς της ανθρώπους όσο και από το ευρύ κοινό. Η καριέρα της περιλάμβανε σημαντικούς ρόλους σε δημοφιλείς παραγωγές, όπως η τηλεοπτική σειρά «Heroes» και η ταινία «Scream», μέσα από τις οποίες έγινε γνωστή σε εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Πηγή: Reader