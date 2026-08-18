Το συγκλονιστικό αντίο του Βλαντίμιρ Κλίτσκο στην Πανετιέρ: «Θα φροντίσω η κόρη μας να θυμάται τον άνθρωπο που ήταν»

Ο Βλαντίμιρ Κλίτσκο, ο Ουκρανός πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας, αποφάσισε να εκφράσει τη θλίψη του μέσω των κοινωνικών δικτύων, λίγες ημέρες μετά την απώλεια της Χέιντεν Πανετιέρ, της 36χρονης ηθοποιού. Στην ανάρτησή του, ο Κλίτσκο μοιράστηκε τον πόνο του για το τραγικό γεγονός που έφερε τον θάνατο της πρώην συντρόφου του.

Η κοινή τους ιστορία ξεκίνησε το 2009, με τον αρραβώνα τους να έρχεται το 2013. Το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, καλωσόρισαν την κόρη τους, Κάγια. Ωστόσο, πέντε χρόνια αργότερα, η σχέση τους έφτασε στο τέλος της, ακυρώνοντας τα σχέδια για γάμο.

Το συγκινητικό «αντίο» του Κλίτσκο

Συνοδεύοντας το μήνυμά του με μια τρυφερή φωτογραφία από το παρελθόν, στην οποία η Χέιντεν κρατά την κόρη τους, ο Κλίτσκο δήλωσε: «Η οικογένειά μας διανύει μια περίοδο βαθύτατου σοκ και πένθους. Η ανακοίνωση του τραγικού θανάτου της Χέιντεν με θλίβει βαθιά. Έφυγε από αυτόν τον κόσμο πολύ νωρίς. Η Χέιντεν, αν και δεν ήταν πλέον σύντροφός μου, ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και η μητέρα της κόρης μας, Κάγια».

Ο Κλίτσκο αναφέρθηκε επίσης στις προκλήσεις που αντιμετώπισε η Πανετιέρ κατά τη διάρκεια της καριέρας της, λέγοντας: «Έχτισε μια σπουδαία καριέρα χάρη στο τεράστιο ταλέντο της, ενώ παράλληλα αντιμετώπισε και τις πιο σκοτεινές πλευρές ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χώρου. Τίποτα δεν θα σβήσει τις στιγμές που μοιραστήκαμε ούτε τη θέση που είχε στη ζωή μας».

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Υπόσχεση για τη διατήρηση της μνήμης

Αναλαμβάνοντας την αποκλειστική φροντίδα της Κάγια, ο Κλίτσκο υποσχέθηκε να διατηρήσει τη μνήμη της μητέρας της: «Στην κόρη μας, την Κάγια, θα μιλάω πάντα με σεβασμό για τη μητέρα της και θα φροντίσω να θυμάται τον άνθρωπο που ήταν».

Κλείνοντας το μήνυμά του, απηύθυνε έκκληση προς τα μέσα ενημέρωσης, λέγοντας: «Εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στους γονείς της Χέιντεν, στους φίλους της και στους θαυμαστές της, οι οποίοι επίσης πενθούν σήμερα. Νέοι και ταλαντούχοι άνθρωποι όπως η Χέιντεν δεν θα έπρεπε να φεύγουν από τη ζωή τόσο νωρίς. Ζητώ από όλους να σεβαστούν τα συναισθήματα και την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Προς το παρόν, αυτό είναι το μόνο που επιθυμώ να πω».

Θάνατος της Χέιντεν Πανετιέρ

Η επίσημη πιστοποίηση του θανάτου της ηθοποιού έγινε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, σύμφωνα με ανακοίνωση του πατέρα της. Η Χέιντεν βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της το απόγευμα της Κυριακής στο διαμέρισμά της στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας. Η κλήση στο 911 πραγματοποιήθηκε στις 13:51, με πληροφορίες για καρδιακή ανακοπή και ενδεχόμενη λήψη υπερβολικής δόσης ουσιών.