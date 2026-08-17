Ο Kanye West ετοιμάζει συναυλίες στη Ρωσία μετά τα μπλόκα στην Ευρώπη

Ο Αμερικανός ράπερ Kanye West, γνωστός και ως YE, αναμένεται να πραγματοποιήσει δύο συναυλίες στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας τον Οκτώβριο. Οι εμφανίσεις αυτές προγραμματίζονται στην Gazprom Arena, σύμφωνα με ανάρτηση που δημοσιεύτηκε σήμερα στο κανάλι Telegram του σταδίου. Η είδηση έρχεται σε συνέχεια ακυρώσεων και απαγορεύσεων συναυλιών του καλλιτέχνη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες φέτος.

Οι εμφανίσεις στην Αγία Πετρούπολη

Ο Kanye West πρόκειται να εμφανιστεί στην Αγία Πετρούπολη για δύο προγραμματισμένες συναυλίες, οι οποίες έχουν οριστεί για τις 10 και 11 Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση για τις εμφανίσεις αυτές έγινε σήμερα μέσω του επίσημου καναλιού Telegram της Gazprom Arena, του μεγάλου σταδίου που θα φιλοξενήσει τα μουσικά δρώμενα.

Η Gazprom Arena αποτελεί την έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας «Ζενίτ» της Αγίας Πετρούπολης και διαθέτει μια εντυπωσιακή χωρητικότητα, περίπου 70.000 θεατών. Εάν οι συναυλίες πραγματοποιηθούν όπως έχει προγραμματιστεί, ο Γουέστ θα καταγραφεί ως ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς αστέρες της μουσικής που επισκέπτονται τη Ρωσία, από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Το ιστορικό των ακυρώσεων στην Ευρώπη

Οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του Αμερικανού ράπερ στη Ρωσία έρχονται μετά από μια σειρά δυσκολιών που αντιμετώπισε ο καλλιτέχνης στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, συναυλίες και άλλες εμφανίσεις του Kanye West ακυρώθηκαν ή απαγορεύθηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Οι ακυρώσεις αυτές οφείλονται σε μια σειρά αντισημιτικών δηλώσεων που είχε κάνει ο Γουέστ. Μεταξύ άλλων, είχε επαινέσει τον Αδόλφο Χίτλερ και είχε χρησιμοποιήσει ναζιστικά σύμβολα, γεγονότα που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και οδήγησαν στην απαγόρευση των εμφανίσεών του σε διάφορες ευρωπαϊκές σκηνές.

Η συγγνώμη του καλλιτέχνη

Σε μια προσπάθεια να διαχειριστεί τις αντιδράσεις, ο Kanye West ζήτησε συγγνώμη τον Ιανουάριο για τις προαναφερθείσες δηλώσεις του. Ο ίδιος απέδωσε τις αμφιλεγόμενες τοποθετήσεις του σε μια μη διαγνωσμένη εγκεφαλική βλάβη, καθώς και σε μια μη θεραπευμένη διπολική διαταραχή.

Η συγγνώμη αυτή ήρθε μήνες μετά τις δηλώσεις που είχαν προκαλέσει σάλο διεθνώς και είχαν οδηγήσει στην απομόνωσή του από πολλές μουσικές και επιχειρηματικές συνεργασίες.

Οι τιμές των εισιτηρίων και η ζήτηση

Για τις δύο συναυλίες του Kanye West στην Αγία Πετρούπολη, οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 9.000 ρούβλια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 106 δολάρια. Η ζήτηση για τα εισιτήρια φάνηκε να είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς τα φθηνότερα εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις μία ώρα από την κυκλοφορία τους, σύμφωνα με πληροφορίες από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Για τους φαν που επιθυμούν μια πιο premium εμπειρία, τα πιο ακριβά εισιτήρια κοστίζουν 160.000 ρούβλια, ποσό που μεταφράζεται σε περίπου 1.885 δολάρια. Η ταχεία πώληση των αρχικών εισιτηρίων υποδηλώνει το ενδιαφέρον του κοινού για τις εμφανίσεις του Αμερικανού ράπερ στη ρωσική πόλη.

Πηγή: Topontiki