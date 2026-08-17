Ο Χρήστος Μάστορας διαψεύδει τις φήμες χωρισμού από τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Ο Χρήστος Μάστορας, εν μέσω έντονης φημολογίας για κρίση στη σχέση του με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη, προχώρησε σε αποκλειστική δήλωση στη Realnews, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σενάρια χωρισμού. Ο γνωστός τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει κανένα θέμα», επιχειρώντας να βάλει τέλος στις εικασίες που τους ήθελαν να έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους. Η δήλωσή του έρχεται να απαντήσει στους ψιθύρους που είχαν φουντώσει τις τελευταίες εβδομάδες.

Η δήλωση του Χρήστου Μάστορα

Στη δήλωσή του προς τη Realnews, ο Χρήστος Μάστορας εξέφρασε τον σεβασμό του στους δημοσιογράφους, αλλά τόνισε ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν υφίσταται κανένα ζήτημα. «Με όλο τον σεβασμό στους ανθρώπους που κάνουν ρεπορτάζ και βιοπορίζονται από την επικαιρότητα, στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένα θέμα…» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής επέκρινε επίσης την παραπληροφόρηση, δηλώνοντας: «Ο κόσμος γύρω μας έχει αληθινά προβλήματα και, κάθε φορά που βλέπω τέτοιου είδους τίτλους, σκέφτομαι πόσο οργίζεται που κανείς δεν ασχολείται με τη λύση τους. Λυπάμαι που αντί να εμπνέουμε τους νέους και να τους γεμίζουμε με ελπίδα, κάποιες φορές ένα μικρό κομμάτι των sites τούς γεμίζει παραπληροφόρηση. Οι άνθρωποι θέλουν το οξυγόνο, μέσω της τέχνης, της επιστήμης και των γραμμάτων. Ελπίζω σε έναν κόσμο με περισσότερη έμπνευση και λιγότερο clickbait».

Οι φήμες που πυροδότησαν τα σενάρια

Οι φήμες περί κρίσης στη σχέση του ζευγαριού άρχισαν να κυκλοφορούν μετά τις κοινές τους διακοπές στο Ιόνιο τον περασμένο Ιούνιο, οι οποίες ήταν και η τελευταία φορά που εμφανίστηκαν μαζί σε ανέμελες στιγμές. Έκτοτε, ακολούθησαν αρκετές εβδομάδες κατά τις οποίες οι αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ατομικές και δεν παρέπεμπαν σε κοινές δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δημοσίευσε στιγμιότυπα από τις διακοπές της στα Κουφονήσια και στην Πάρο, τα οποία αποτύπωναν μια παρεΐστικη διάθεση με φίλους, την αδελφή της ή την ανιψιά της. Παρόμοια τακτική ακολούθησε και ο Χρήστος Μάστορας, με τις δικές του αναρτήσεις να επικεντρώνονται στα επαγγελματικά του σχέδια. Αυτό το γεγονός ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει τους πρώτους ψιθύρους περί προβλημάτων στη σχέση τους.

Επαγγελματικές υποχρεώσεις και ατομικές αναρτήσεις

Ο Χρήστος Μάστορας, κατά την περίοδο αυτή, ήταν απασχολημένος με την προετοιμασία του πρώτου προσωπικού του άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει από την Panik Records. Το single «Μαργαρίτα» αποτελεί τον προπομπό αυτής της νέας δισκογραφικής δουλειάς, και οι αναρτήσεις του επικεντρώνονταν σε αυτό το επαγγελματικό βήμα. Η έλλειψη κοινών αναρτήσεων σε συνδυασμό με τις ατομικές διακοπές ενίσχυσαν την εντύπωση ότι κάτι είχε αλλάξει μεταξύ τους.

Οι φήμες κορυφώθηκαν όταν το ζευγάρι εντοπίστηκε στην Πάρο με διαφορετικές παρέες, ακόμα και την 1η Αυγούστου. Η συγκεκριμένη ημερομηνία είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήταν η ημέρα που θα γιόρταζαν την τέταρτη επέτειο της σχέσης τους, γεγονός που έδωσε νέα τροφή στα σενάρια χωρισμού.

Η πραγματικότητα στην Πάρο και η κοινή έξοδος

Παρόλο που τα σενάρια τους ήθελαν να βρίσκονται σαν δύο ξένοι στο ίδιο νησί, η πραγματικότητα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «R», απείχε από τις εικασίες. Οι δυο τους συναντιούνταν στην Πάρο, διαψεύδοντας έτσι τις φήμες περί πλήρους απομάκρυνσης. Μάλιστα, μια χαρακτηριστική κοινή βραδινή τους έξοδος καταγράφηκε στο «Luaz» της Νάουσας, στις 6 Αυγούστου.

Σε μια προσπάθεια να καταλαγιάσει ο θόρυβος γύρω από το υποτιθέμενο τέλος της σχέσης τους, το ζευγάρι άρχισε να κινείται με μεγαλύτερη άνεση και σε δημόσια θέα στα σοκάκια του νησιού, δείχνοντας ότι η σχέση τους παραμένει ισχυρή παρά τις φήμες.

Το ξέσπασμα της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη

Λίγο πριν τις δηλώσεις του Χρήστου Μάστορα, είχε προηγηθεί ένα ξέσπασμα της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη μέσω των social media. Το μοντέλο εξέφρασε την αγανάκτησή του για τις αναφορές στην ιδιωτική του ζωή, δηλώνοντας ξεκάθαρα την πρόθεσή του να λάβει νομικά μέτρα.

«Από εδώ και στο εξής, κάθε ψευδής, συκοφαντική ή προσβλητική αναφορά που αφορά εμένα και την ιδιωτική μου ζωή θα καταγράφεται και θα αντιμετωπίζεται με τα νόμιμα μέσα που έχω στη διάθεσή μου», έγραψε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, υπογραμμίζοντας την ενόχλησή της για την παραπληροφόρηση και τις εικασίες γύρω από την προσωπική της ζωή.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos