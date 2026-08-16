Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης: Δεύτερο καλοκαίρι στο Πόρτο Χέλι

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο Πόρτο Χέλι, επιλέγοντας τον συγκεκριμένο προορισμό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το ζευγάρι, που θεωρείται ένα από τα πιο αγαπημένα της εγχώριας showbiz, περνά στιγμές χαλάρωσης και ανεμελιάς.

Μαζί τους βρίσκονται οι γιοι της ηθοποιού, αλλά και ο αδερφός του Γιώργου Γεροντιδάκη, συνθέτοντας μια μεγάλη παρέα. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου μοιράστηκε την Κυριακή 16 Αυγούστου φωτογραφίες από τις ημέρες αυτές, δίνοντας μια γεύση από την καθημερινότητά τους στους διαδικτυακούς της φίλους.

Στιγμές χαλάρωσης στο Πόρτο Χέλι

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ντορέττα Παπαδημητρίου επέλεξε το Πόρτο Χέλι για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Στο πλευρό της βρίσκεται ο Γιώργος Γεροντιδάκης, με τον οποίο αποτελούν ένα από τα πιο ταιριαστά ζευγάρια.

Η παρέα περιλαμβάνει επίσης τους γιους της ηθοποιού και τον αδερφό του συντρόφου της, απολαμβάνοντας όλοι μαζί τις καλοκαιρινές ημέρες. Οι στιγμές που μοιράστηκαν από τις διακοπές τους αποτυπώνουν μια ατμόσφαιρα χαλάρωσης και ανεμελιάς.

Η ανάρτηση που αποκάλυψε τις διακοπές

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου δημοσίευσε την Κυριακή 16 Αυγούστου μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Τα στιγμιότυπα προσέφεραν στους διαδικτυακούς της φίλους μια εικόνα από τις οικογενειακές τους διακοπές.

Στην πρώτη φωτογραφία της ανάρτησης, η Ντορέττα Παπαδημητρίου ποζάρει αγκαλιασμένη με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, δείχνοντας την τρυφερότητα μεταξύ τους. Τα υπόλοιπα στιγμιότυπα καταγράφουν κοινές δραστηριότητες της παρέας, όπως το φαγητό, τα παιχνίδια, τη μουσική και τις καλοκαιρινές βραδιές που απολαμβάνουν όλοι μαζί.

Το «θερινό σινεμά» και οι οικογενειακές αναμνήσεις

Η ηθοποιός εξήγησε στη λεζάντα της ανάρτησής της ότι το Πόρτο Χέλι έχει συνδεθεί πλέον με όμορφες οικογενειακές αναμνήσεις για την ίδια και την παρέα της. Η αγάπη τους για το συγκεκριμένο μέρος και το σπίτι όπου διαμένουν είναι τόσο μεγάλη, που ήδη σκέφτονται να το κλείσουν και για το επόμενο καλοκαίρι.

«Δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι στο Πόρτο Χέλι και σε αυτό το υπέροχο σπίτι, που ήδη θέλουμε να το κλείσουμε και για του χρόνου με το καλό. Φέτος μέχρι και θερινό σινεμά φτιάξαμε. Αναμνήσεις, παρέα, γέλια, πολύ φαγητό, παιχνίδια, μουσικές και όλα αυτά που μας κάνουν να θέλουμε να γυρνάμε εδώ», έγραψε χαρακτηριστικά η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Προηγούμενες καλοκαιρινές εξορμήσεις

Πέρα από τις τρέχουσες διακοπές τους στο Πόρτο Χέλι, η Ντορέττα Παπαδημητρίου είχε δημοσιεύσει πρόσφατα φωτογραφίες και βίντεο από μία καλοκαιρινή της εξόρμηση στη θάλασσα. Σε αυτή την εξόρμηση, βρισκόταν μαζί με τη Μαίρη Συνατσάκη και τη μικρή Ολίβια, η οποία είναι βαφτιστήρα της ηθοποιού, και έπαιξαν μαζί στην ακροθαλασσιά.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Γιώργος Γεροντιδάκης είχε μοιραστεί μία selfie που τους έδειχνε μέσα σε αυτοκίνητο, με εκείνον να οδηγεί προς άγνωστη κατεύθυνση, προαναγγέλλοντας πιθανώς κάποια από τις καλοκαιρινές τους μετακινήσεις.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast