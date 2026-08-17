Η διάψευση του Χρήστου Μάστορα για τις φήμες χωρισμού

Ο Χρήστος Μάστορας διέψευσε κατηγορηματικά τις έντονες φήμες που τον ήθελαν να βρίσκεται σε κρίση και να έχει χωρίσει από τη σύντροφό του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Ο γνωστός τραγουδιστής προχώρησε σε αποκλειστική δήλωση στη Realnews, βάζοντας τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούσαν τις τελευταίες εβδομάδες και αφορούσαν την προσωπική του ζωή.

Ο Χρήστος Μάστορας διαψεύδει τις φήμες

Εν μέσω έντονης φημολογίας για προβλήματα στη σχέση του με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη, ο Χρήστος Μάστορας μίλησε αποκλειστικά στη Realnews. Στη δήλωσή του, ο τραγουδιστής τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα χωρισμού, διαψεύδοντας τα σενάρια που τους ήθελαν να γράφουν τον επίλογο του έρωτά τους. Η τοποθέτησή του ήταν σαφής και κατηγορηματική, με σκοπό να σταματήσει την ανεξέλεγκτη διάδοση πληροφοριών.

Στην αποκλειστική του δήλωση, ο Χρήστος Μάστορας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Με όλο τον σεβασμό στους ανθρώπους που κάνουν ρεπορτάζ και βιοπορίζονται από την επικαιρότητα, στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένα θέμα… Ο κόσμος γύρω μας έχει αληθινά προβλήματα και, κάθε φορά που βλέπω τέτοιου είδους τίτλους, σκέφτομαι πόσο οργίζεται που κανείς δεν ασχολείται με τη λύση τους. Λυπάμαι που αντί να εμπνέουμε τους νέους και να τους γεμίζουμε με ελπίδα, κάποιες φορές ένα μικρό κομμάτι των sites τούς γεμίζει παραπληροφόρηση. Οι άνθρωποι θέλουν το οξυγόνο, μέσω της τέχνης, της επιστήμης και των γραμμάτων. Ελπίζω σε έναν κόσμο με περισσότερη έμπνευση και λιγότερο clickbait». Με αυτή τη δήλωση, ο Χρήστος Μάστορας έβαλε τέλος στη φημολογία που τον ήθελε να έχει χωρίσει με τη σύντροφό του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Οι φήμες περί κρίσης και οι ατομικές αναρτήσεις

Η τελευταία κοινή εικόνα του ζευγαριού, που αποτύπωνε τον έρωτα και την ανέφελη ευτυχία τους, ήταν από τις διακοπές τους στο Ιόνιο τον περασμένο Ιούνιο. Μετά από αυτές τις διακοπές, ακολούθησαν αρκετές εβδομάδες κατά τις οποίες οι αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ατομικές, χωρίς να υπάρχουν κοινά στιγμιότυπα που να παραπέμπουν σε κοινές δραστηριότητες ή παρουσία.

Συγκεκριμένα, τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη από τις διακοπές της στα Κουφονήσια και στην Πάρο αποτύπωναν μια ανέμελη, παρεΐστικη διάθεση, καθώς την έδειχναν μαζί με φίλους, την αδελφή της ή την ανιψιά της. Αντίστοιχη τακτική ακολούθησε και ο Χρήστος Μάστορας, με τις τελευταίες του αναρτήσεις να επικεντρώνονται κυρίως στα επαγγελματικά του σχέδια. Ο τραγουδιστής βρίσκεται στην προετοιμασία του πρώτου προσωπικού του άλμπουμ από την Panik Records, με το single «Μαργαρίτα» να έχει κυκλοφορήσει ως προπομπός του.

Αυτή η απουσία κοινών αναρτήσεων και η εστίαση σε ατομικές δραστηριότητες ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει τους ψιθύρους ότι κάτι «έτρεχε» μεταξύ τους. Η σπίθα της φημολογίας μετατράπηκε σε πυρκαγιά όταν οι δυο τους εντοπίστηκαν στην Πάρο με διαφορετικές παρέες. Αυτό συνέβη ακόμα και την 1η Αυγούστου, ημέρα που θα γιόρταζαν την τέταρτη επέτειο της θυελλώδους σχέσης τους, γεγονός που ενέτεινε περαιτέρω τα σενάρια χωρισμού.

Κοινές εμφανίσεις στην Πάρο

Ενώ τα σενάρια τούς ήθελαν να βρίσκονται σαν δύο ξένοι στο ίδιο νησί, η πραγματικότητα απείχε από τις εικασίες που κυκλοφορούσαν. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Realnews, ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη συναντιούνταν κανονικά στην Πάρο. Χαρακτηριστική απόδειξη των συναντήσεων αυτών ήταν η κοινή βραδινή τους έξοδος στο «Luaz» της Νάουσας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Αυγούστου, λίγες ημέρες μετά την επέτειό τους.

Σε μια προσπάθεια να καταλαγιάσει ο θόρυβος γύρω από το υποτιθέμενο τέλος στη σχέση τους, το ζευγάρι άρχισε να κινείται με μεγαλύτερη άνεση και σε δημόσια θέα, στα σοκάκια του νησιού. Αυτή η αλλαγή στην τακτική τους παρατηρήθηκε πριν από το ξέσπασμα της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια.

Η αντίδραση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, αντιδρώντας στην έντονη φημολογία και τις αναφορές στην προσωπική της ζωή, προχώρησε σε ένα δημόσιο ξέσπασμα μέσω των social media. Στη δήλωσή της, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ανέφερε: «Από εδώ και στο εξής, κάθε ψευδής, συκοφαντική ή προσβλητική αναφορά που αφορά εμένα και την ιδιωτική μου ζωή θα καταγράφεται και θα αντιμετωπίζεται με τα νόμ[ιμα μέσα]». Με αυτή την τοποθέτηση, η σύντροφος του Χρήστου Μάστορα έδειξε την πρόθεσή της να προστατεύσει την ιδιωτικότητά της από περαιτέρω διαδόσεις.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos