Τζένη Μπαλατσινού και Βασίλης Κικίλιας έσυραν τον χορό σε πανηγύρι στην Πάτμο

Η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας βρέθηκαν στην Πάτμο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με την παρουσία τους να μην περνά απαρατήρητη. Το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου, το ζευγάρι συμμετείχε σε παραδοσιακό γλέντι του νησιού, όπου κάποια στιγμή έσυραν τον χορό, κεντρίζοντας τα βλέμματα των παρευρισκομένων. Η Πάτμος αποτελεί αγαπημένο προορισμό για την οικογένεια, την οποία επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι.

Οι διακοπές στην Πάτμο και το παραδοσιακό γλέντι

Για ακόμα ένα καλοκαίρι, η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας επέλεξαν την Πάτμο για τις διακοπές τους. Το νησί είναι γνωστό ως ο αγαπημένος προορισμός της οικογένειας, η οποία φροντίζει να το επισκέπτεται ανελλιπώς κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Η παρουσία τους στο νησί δεν πέρασε απαρατήρητη.

Το βράδυ της μεγάλης γιορτής του Δεκαπενταύγουστου, το ζευγάρι βρέθηκε σε ένα παραδοσιακό γλέντι που διοργανώθηκε στο νησί. Η ατμόσφαιρα ήταν εορταστική και η συμμετοχή τους στο τοπικό πανηγύρι αποτέλεσε ένα από τα στιγμιότυπα της βραδιάς.

Στον ρυθμό του νησιού: Έσυραν τον χορό

Κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού γλεντιού στην Πάτμο, η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας αποφάσισαν να συμμετάσχουν ενεργά στους εορτασμούς. Σε κάποια στιγμή της βραδιάς, οι δυο τους έσυραν τον χορό, προσελκύοντας την προσοχή των παρευρισκομένων. Έδειχναν ιδιαίτερα χαλαροί και απολάμβαναν τη στιγμή.

Όσον αφορά την ενδυμασία τους, η Τζένη Μπαλατσινού εμφανίστηκε στο πανηγύρι φορώντας ένα αέρινο, αμάνικο τοπ. Ο Βασίλης Κικίλιας επέλεξε ένα πιο απλό στυλ, με ένα γκρι T-shirt και σκούρο παντελόνι. Σε ένα από τα στιγμιότυπα που αναδημοσιεύτηκαν από την Τζένη Μπαλατσινού, ο Βασίλης Κικίλιας βρισκόταν ακριβώς πίσω της, καθώς χόρευαν μαζί.

Διπλή χαρά για την οικογένεια: Η γιορτή του Παναγιώτη – Αντώνιου

Η ημέρα του Δεκαπενταύγουστου είχε έναν ακόμη ιδιαίτερο συμβολισμό για την οικογένεια της Τζένης Μπαλατσινού και του Βασίλη Κικίλια. Εκτός από τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας, γιόρταζε και ο γιος τους, Παναγιώτης – Αντώνιος. Αυτό προσέδωσε διπλή σημασία στην ημερομηνία για το ζευγάρι.

Ο Δεκαπενταύγουστος συνδύασε έτσι τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας με μια προσωπική, οικογενειακή στιγμή χαράς. Η παρουσία τους στο παραδοσιακό γλέντι, σε συνδυασμό με την ονομαστική εορτή του γιου τους, έκανε αυτή την ημέρα ξεχωριστή για την οικογένεια στην Πάτμο.

Προηγούμενη εμφάνιση: Στο Βυζαντινό Μουσείο

Λίγες ημέρες πριν από τις διακοπές τους στην Πάτμο και τη συμμετοχή τους στο πανηγύρι, η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας είχαν πραγματοποιήσει μία ακόμη κοινή εμφάνιση. Το ζευγάρι παρακολούθησε μία εκδήλωση μόδας, η οποία έλαβε χώρα στο Βυζαντινό Μουσείο. Εκεί, κέντρισαν επίσης τα βλέμματα των παρευρισκομένων.

Στην εν λόγω εκδήλωση, η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας βρέθηκαν δίπλα στη Νατάσα Παζαΐτη, η οποία ήταν επίσης παρούσα. Η εμφάνισή τους στο Βυζαντινό Μουσείο ήταν μία από τις προηγούμενες δημόσιες εμφανίσεις τους, πριν αναχωρήσουν για το αγαπημένο τους νησί, την Πάτμο.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast