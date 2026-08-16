Δέσποινα Βανδή: οικογενειακές στιγμές στην Πάρο και κρητικές μαντινάδες από τον Βασίλη Μπισμπίκη

Τον Δεκαπενταύγουστο και την ονομαστική της εορτή γιόρτασε στην Πάρο η Δέσποινα Βανδή, πλαισιωμένη από τα παιδιά της και τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη. Οι στιγμές χαλάρωσης και οικογενειακής θαλπωρής στο κυκλαδίτικο νησί συνοδεύτηκαν από μια απρόσμενη κρητική νότα, την οποία πρόσφερε ο ηθοποιός με τις μαντινάδες του.

Η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές, δίνοντας μια γεύση από την ατμόσφαιρα των ημερών. Ο Βασίλης Μπισμπίκης, με το τραγούδι και τον χορό του, έφερε τους ρυθμούς της Κρήτης στην Πάρο, προκαλώντας το σχόλιο της Δέσποινας Βανδή για τη διαρκή σύνδεση με το νησί.

Οικογενειακές στιγμές και εορτασμός στην Πάρο

Η Δέσποινα Βανδή επέλεξε την Πάρο για να περάσει τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου, μια περίοδο που συνέπεσε και με την ονομαστική της εορτή. Στο πλευρό της βρέθηκαν τα αγαπημένα της πρόσωπα, δημιουργώντας ένα ζεστό και οικογενειακό κλίμα στο νησί των Κυκλάδων.

Μαζί της ήταν ο σύντροφός της, Βασίλης Μπισμπίκης, καθώς και τα δύο της παιδιά: η 22χρονη κόρη της Μελίνα και ο 19χρονος γιος της Γιώργος. Η παρουσία τους συνέβαλε στον εορτασμό, προσφέροντας στην τραγουδίστρια στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς κατά τη διάρκεια των διακοπών της.

Κρητική νότα από τον βασίλη μπισμπίκη

Ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν έχασε την ευκαιρία να δώσει μια ξεχωριστή νότα στις διακοπές της παρέας στην Πάρο. Ο ηθοποιός, με το χαρακτηριστικό του στυλ, τραγούδησε μαντινάδες, προσφέροντας μια γεύση από την πλούσια μουσική παράδοση της Κρήτης.

Η κίνηση αυτή προσέδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο στις οικογενειακές στιγμές, με τον Βασίλη Μπισμπίκη να τραγουδά και να χορεύει σε κρητικό ρυθμό. Η παρουσία του με τις κρητικές μελωδίες έκανε αισθητή την επιρροή της Κρήτης, ακόμα και μακριά από αυτήν, όπως σχολίασε και η Δέσποινα Βανδή.

Το σχόλιο της Δέσποινας Βανδή για την Κρήτη

Η Δέσποινα Βανδή, παρακολουθώντας τον σύντροφό της να τραγουδά κρητικά, δεν δίστασε να σχολιάσει το γεγονός σε βίντεο που μοιράστηκε. «Μπορεί να φύγαμε από την Κρήτη, αλλά η Κρήτη δεν έφυγε ποτέ από εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη διαρκή σύνδεσή τους με το νησί.

Συνεχίζοντας το σχόλιό της, η τραγουδίστρια πρόσθεσε με χιούμορ ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης «ψήνει και όλη η Πάρος ακούει κρητικά». Αυτή η φράση αναδεικνύει την ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στο κυκλαδίτικο νησί, όπου οι κρητικοί ρυθμοί έγιναν μέρος των διακοπών τους.

Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Δέσποινα Βανδή επέλεξε να μοιραστεί με τους ακολούθους της στο Instagram στιγμιότυπα από τις οικογενειακές της διακοπές στην Πάρο. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες που την απεικονίζουν μαζί με τους αγαπημένους της, την κόρη της Μελίνα, τον γιο της Γιώργο και τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Δέσποινα Βανδή έστειλε τις ευχές της σε όσους γιόρταζαν την ίδια ημέρα. «Χρόνια πολλά με υγεία σε όσους γιορτάζουν σήμερα!!! Αγάπη και χαρές μόνο!», έγραψε, εκφράζοντας τις ευχές της για υγεία, αγάπη και χαρές σε όλους.

Με πληροφορίες από Reader

Φωτογραφία: Reader