Μαρία Αναστασοπούλου: κανένας επαγγελματίας της τηλεόρασης δεν μπορεί να θεωρεί τη θέση του δεδομένη

Η Μαρία Αναστασοπούλου βρέθηκε καλεσμένη της Νάνσυς Παραδεισανού στην εκπομπή Nansou TV στο YouTube, όπου μίλησε για διάφορα θέματα που αφορούν τον χώρο των media. Στο πλαίσιο αυτής της συνέντευξης, αναφέρθηκε εκτενώς στην αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ, έπειτα από πολλά χρόνια παρουσίας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Η δημοσιογράφος σχολίασε τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται πλέον στην τηλεόραση, τονίζοντας πως οι ισορροπίες στον χώρο έχουν αλλάξει σημαντικά.

Η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη και η «ζόρικη» υπόθεση

Η Μαρία Αναστασοπούλου χαρακτήρισε την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ ως μια «ζόρικη» υπόθεση. Εξήγησε ότι η περίπτωση της κυρίας Κοσιώνη ήταν «λίγο πιο ζόρικη» από την άποψη ότι, για πολλούς ανθρώπους που εργάζονται εδώ και χρόνια στον ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη ήταν ένα σταθερό πρόσωπο του σταθμού.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «σκέψου, όλοι οι άνθρωποι που είμαστε τα τελευταία είκοσι χρόνια μέσα στον ΣΚΑΪ μεγαλώσαμε με τη Σία να παρουσιάζει το δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ». Η κυρία Αναστασοπούλου τόνισε τη μακρά παρουσία της συναδέλφου της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, γεγονός που καθιστά την αποχώρησή της ιδιαίτερη.

Οι αλλαγές ως μέρος της δημοσιογραφικής δουλειάς

Η ίδια η Μαρία Αναστασοπούλου έχει ζήσει στο παρελθόν μια αποχώρηση από τον ΣΚΑΪ, μετά από πολυετή συνεργασία. Σχολίασε ότι τέτοιες αλλαγές «συμβαίνουν σε αυτή τη δουλειά», υπογραμμίζοντας ότι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της δημοσιογραφικής πραγματικότητας.

Παρά την ιδιαίτερη περίπτωση της Σίας Κοσιώνη, η κυρία Αναστασοπούλου πιστεύει ότι οι άνθρωποι κάνουν τις επιλογές τους πάντα για το καλύτερο. «Πιστεύω ότι και στην περίπτωση της Σίας και στην περίπτωση αντίστοιχα του ΣΚΑΪ για καλό είναι όλο αυτό που συμβαίνει», ανέφερε.

Οι προσωπικές σχέσεις πέρα από την επαγγελματική συνύπαρξη

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στις προσωπικές σχέσεις που δημιουργούνται μέσα από τη μακρόχρονη επαγγελματική συνύπαρξη. Επισήμανε ότι αυτές οι σχέσεις δεν σταματούν απαραίτητα όταν κλείνει ένας επαγγελματικός κύκλος και οι δρόμοι των ανθρώπων χωρίζουν επαγγελματικά.

«Ούτως ή άλλως με κάποιους ανθρώπους έχουμε αναπτύξει σχέσεις. Οι σχέσεις αυτές δεν σταματούν και ίσως να είναι και μια δοκιμασία σε αυτές τις περιόδους που χάνεσαι με τον άλλον από τη δουλειά, να δεις αν η σχέση σου κρατάει, και είναι ωραία», ανέφερε η Μαρία Αναστασοπούλου.

Η νέα πραγματικότητα στην τηλεόραση: τίποτα δεδομένο

Στη συνέχεια, η Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε πιο γενικά για τη νέα πραγματικότητα που επικρατεί στην τηλεόραση και στα media. Τόνισε ότι πλέον κανένας επαγγελματίας της τηλεόρασης, «όσο φίρμα και να είναι», δεν μπορεί να θεωρεί τη θέση του δεδομένη.

Η ίδια ανέφερε ότι «εάν συνέβη και αυτό, όπως συνέβησαν και άλλα πράγματα τους τελευταίους μήνες, και σε άλλα κανάλια, μπορούν να συμβούν τα πάντα σε όλους μας». Αυτό επιβεβαιώνει την αλλαγή εποχής στον χώρο.

Η κυρία Αναστασοπούλου κατέληξε υπογραμμίζοντας τη σημασία του να είναι κανείς «γειωμένος» και «προσγειωμένος». Πρόσθεσε ότι «όσο πιο γρήγορα καταλάβουμε όλοι, ακόμη και οι καλύτεροι και οι πιο ακριβοπληρωμένοι και οι πιο αποδεκτοί και οι πιο δημοφιλείς και οι πιο φίρμες, που παίζουν οι τίτλοι τους κάθε μέρα στην τηλεόραση, ότι πια είμαστε σε μια νέα εποχή σε ό,τι αφορά τα media, τηλεοπτικά και όχι μόνο, τόσο καλύτερο θα είναι και για τη δουλειά των ίδιων και για την τηλεόραση και για όλους μας συνολικά».

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast