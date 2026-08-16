Άντζελα Γκερέκου: συγκινητική ανάρτηση με τον Τόλη Βοσκόπουλο και την κόρη τους, Μαρία

Η Άντζελα Γκερέκου ευχήθηκε δημόσια στην κόρη της, Μαρία, για τη διπλή της γιορτή, τα γενέθλια και την ονομαστική της εορτή, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο. Η ηθοποιός δημοσίευσε μια ιδιαίτερα τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία από το παρελθόν, στην οποία ποζάρει μαζί με τον αείμνηστο Τόλη Βοσκόπουλο και την κόρη τους, Μαρία, σε μια όμορφη στιγμή.

Μέσα από την ανάρτησή της, η Άντζελα Γκερέκου αναφέρθηκε σε ανέμελες και χαρούμενες στιγμές που περνούσαν όλοι μαζί στην Κέρκυρα, ενώ αποκάλυψε και το τρυφερό προσωνύμιο που είχε δώσει ο Τόλης Βοσκόπουλος στην κόρη τους.

Η διπλή γιορτή της Μαρίας Βοσκοπούλου

Η Μαρία Βοσκοπούλου έχει διπλή γιορτή κάθε Δεκαπενταύγουστο, καθώς την ίδια ημέρα έχει τόσο τα γενέθλιά της όσο και την ονομαστική της εορτή. Για τη μητέρα της, Άντζελα Γκερέκου, η 15η Αυγούστου αποτελεί μια ημερομηνία με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος.

Με αφορμή αυτή τη διπλή γιορτή, η Άντζελα Γκερέκου επέλεξε να μοιραστεί με το κοινό μια προσωπική στιγμή, στέλνοντας τις ευχές της στην αγαπημένη της κόρη.

Η τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία από το παρελθόν

Στην ανάρτησή της, η Άντζελα Γκερέκου μοιράστηκε μια φωτογραφία γεμάτη αναμνήσεις, η οποία απεικονίζει την ίδια, τον Τόλη Βοσκόπουλο και την κόρη τους, Μαρία Βοσκοπούλου. Το στιγμιότυπο από το παρελθόν αναδεικνύει τις ευτυχισμένες στιγμές που έζησε η οικογένεια, ποζάροντας όλοι μαζί.

Η παλιά οικογενειακή φωτογραφία έκανε την ανάρτηση ακόμη πιο συγκινητική, καθώς έφερε ξανά στο προσκήνιο όμορφες στιγμές με τον αείμνηστο τραγουδιστή και την κόρη τους. Η εικόνα αυτή αποτελεί μια τρυφερή ματιά στις οικογενειακές τους στιγμές.

Αναμνήσεις από τα καλοκαίρια στην Κέρκυρα

Η Άντζελα Γκερέκου γύρισε για λίγο τον χρόνο πίσω και θυμήθηκε τα ανέμελα καλοκαίρια που περνούσε η οικογένεια στην Κέρκυρα, έχοντας στο πλευρό της τον Τόλη Βοσκόπουλο και τη Μαρία Βοσκοπούλου. Αυτά τα καλοκαίρια ήταν γεμάτα ανέμελες και χαρούμενες στιγμές για όλους τους.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην ανάρτησή της, «Γεννήθηκες την μέρα της Παναγίας κ η ζωή μας γέμισε με ευλογία! Κάθε καλοκαίρι στην Κέρκυρα ζούσαμε τις πιο ανέμελες κ χαρούμενες στιγμές! Λατρεύαμε τα καλοκαίρια!! Χιλιόχρονη αγαπημένη μας Μαρία! Η ζωή σου να είναι γεμάτη καλοκαίρια κ αγάπη!»

Το προσωνύμιο «παιδί της Παναγίας»

Στη συνέχεια της ανάρτησής της, η Άντζελα Γκερέκου αποκάλυψε το τρυφερό προσωνύμιο που είχε δώσει ο Τόλης Βοσκόπουλος στην κόρη τους. Ο αείμνηστος τραγουδιστής αποκαλούσε τη Μαρία «παιδί της Παναγίας».

Η ίδια εξήγησε τον λόγο πίσω από αυτό το προσωνύμιο: «Παιδί της Παναγίας σ’ έλεγε ο μπαμπάς σου γιατί η Παναγία σε προστάτεψε από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκες! Να σου φωτίζει πάντα τον δρόμο κ σε όλα τα παιδιά του κόσμου!!!»

Ευχές σε όλους τους εορτάζοντες

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Άντζελα Γκερέκου έστειλε τις ευχές της και σε όλους όσοι γιορτάζουν ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, Angela Gerekou official (@angela_gerekou).

«Χρόνια πολλά σε όλες κ όλους που γιορτάζουν σήμερα!!», έγραψε η Άντζελα Γκερέκου, ολοκληρώνοντας το μήνυμά της.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast