Κατερίνα καινούργιου: Προσκύνημα στην παναγία εκατονταπυλιανή με την κόρη της και ευχές στον παναγιώτη κουτσουμπή

Μια ημέρα γεμάτη συγκίνηση και προσωπικό συμβολισμό έζησε η Κατερίνα Καινούργιου στην Πάρο, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου. Η γνωστή παρουσιάστρια επισκέφθηκε την Παναγία Εκατονταπυλιανή, κρατώντας στην αγκαλιά της την κόρη της, σε έναν τόπο που έχει αποκτήσει για εκείνη ιδιαίτερη σημασία τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, η Κατερίνα Καινούργιου έστειλε δημόσια τις ευχές της στον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, ο οποίος γιόρταζε.

Η παρουσιάστρια στην Πάρο ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου

Η Κατερίνα Καινούργιου συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο κυκλαδίτικο νησί της Πάρου. Με αφορμή τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, τον Δεκαπενταύγουστο, η παρουσιάστρια του Alpha βρέθηκε στον ιστορικό ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής.

Μαζί της στο προσκύνημα ήταν και η κόρη της, με την Κατερίνα Καινούργιου να μοιράζεται όμορφα και τρυφερά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχώρισε μία στην οποία ποζάρει χαμογελαστή, έχοντας στην αγκαλιά της την κόρη της, ενώ δημοσίευσε επίσης εικόνες από τον στολισμένο Επιτάφιο της Παναγίας, καθώς και από τα αναμμένα κεριά μέσα στον ναό.

Οι ευχές της Κατερίνας Καινούργιου

Η παρουσιάστρια συνόδευσε τις φωτογραφίες της με μια ευχή γεμάτη συναίσθημα και νόημα. «Δεκαπενταύγουστος γεμάτος ευλογία, ελπίδα και αγάπη… Η Παναγία να μας σκεπάζει με τη χάρη Της, να φωτίζει τον δρόμο μας και να χαρίζει υγεία και γαλήνη στις καρδιές μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη δημοσίευσή της, η Κατερίνα Καινούργιου έστειλε επίσης τις θερμές ευχές της στον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, ο οποίος γιόρταζε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου. «Χρόνια πολλά από την ευλογημένη Πάρο! Χρόνια πολλά αγάπη μου», συμπλήρωσε, κάνοντας tag τον σύντροφό της.

Το προσωπικό τάμα στην Παναγία Δεομένη

Η φετινή επίσκεψη της Κατερίνας Καινούργιου στην Παναγία Εκατονταπυλιανή είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την ίδια. Μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, συγκεκριμένα στις 21 Ιουλίου, η παρουσιάστρια είχε βρεθεί ξανά στον ίδιο ναό. Ο λόγος της προηγούμενης επίσκεψης ήταν η εκπλήρωση ενός προσωπικού τάματος που είχε κάνει έναν χρόνο νωρίτερα.

Η Κατερίνα Καινούργιου είχε αποκαλύψει ότι είχε προσευχηθεί μπροστά στην εικόνα της Παναγίας της Δεομένης, πριν γίνει μητέρα. Όπως είχε γράψει χαρακτηριστικά: «Πέρσι τέτοια εποχή έκανα τάμα στην Παναγία τη Δεομένη…».

Η εκπλήρωση του τάματος και η συγκίνηση

Έναν χρόνο μετά το τάμα της, η παρουσιάστρια επέστρεψε στον ίδιο ιερό χώρο, αυτή τη φορά κρατώντας στην αγκαλιά της την κόρη της. Αυτή η εικόνα έκλεινε μέσα της μια ολόκληρη διαδρομή προσμονής και συγκίνησης για την ίδια.

«Φέτος είναι αυτό… Νιώθω τόσο ευλογημένη», είχε δηλώσει η Κατερίνα Καινούργιου, εκφράζοντας την πληρότητα που ένιωθε. Έτσι, ο φετινός Δεκαπενταύγουστος απέκτησε ένα ακόμη πιο γλυκό νόημα για την παρουσιάστρια, καθώς η Παναγία Εκατονταπυλιανή δεν είναι πλέον απλώς ένας αγαπημένος τόπος στην Πάρο, αλλά ένα μέρος συνδεδεμένο με μία από τις πιο προσωπικές και ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit