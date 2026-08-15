Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά στις Σεϋχέλλες: η δημοσίευση της ραδιοφωνικής παραγωγού για τον Δεκαπενταύγουστο

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά βρίσκονται αυτή την περίοδο στις εξωτικές Σεϋχέλλες, όπου περνούν μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών. Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, η ραδιοφωνική παραγωγός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από το ταξίδι τους, συνοδεύοντάς τες με ένα προσωπικό και τρυφερό μήνυμα στον λογαριασμό της στο Instagram. Η δημοσίευση αυτή πραγματοποιήθηκε την ημέρα της ονομαστικής της εορτής, όπου η Μαρία Αντωνά δέχτηκε πλήθος ευχών από τους ακολούθους της.

Οι καλοκαιρινές διακοπές στις Σεϋχέλλες

Το ζευγάρι αποφάσισε να περάσει ένα μέρος των φετινών καλοκαιρινών του διακοπών σε έναν από τους πιο δημοφιλείς εξωτικούς προορισμούς, τις Σεϋχέλλες. Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά ταξίδεψαν μαζί σε αυτό το μαγευτικό μέρος, απολαμβάνοντας τις στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας που προσφέρει.

Η ραδιοφωνική παραγωγός, Μαρία Αντωνά, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, προσφέροντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από το ταξίδι τους. Οι εικόνες αυτές αποτυπώνουν την ατμόσφαιρα των διακοπών τους, αν και ο Γιώργος Λιάγκας δεν εμφανίζεται σε καμία από αυτές.

Η δημοσίευση ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου

Η επιλογή της ημέρας του Δεκαπενταύγουστου για τη δημοσίευση των φωτογραφιών δεν ήταν τυχαία, καθώς συνέπεσε με την ονομαστική εορτή της Μαρίας Αντωνά. Η ίδια πόζαρε στις Σεϋχέλλες γεμάτη θετική ενέργεια, ενώ δέχτηκε πλήθος σχολίων και ευχών για τη γιορτή της από τους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αν και ο Γιώργος Λιάγκας δεν φαίνεται σε καμία από τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η σύντροφός του, οι πληροφορίες επιβεβαιώνουν ότι οι δυο τους ταξίδεψαν μαζί στον εξωτικό αυτό προορισμό. Η παρουσία του ζευγαριού στις Σεϋχέλλες αποτελεί μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών.

Το τρυφερό μήνυμα της Μαρίας Αντωνά

Πέρα από τις φωτογραφίες, η Μαρία Αντωνά συνόδευσε τη δημοσίευσή της με ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα, εκφράζοντας τις βαθύτερες επιθυμίες της για τη ζωή και την καθημερινότητα. Η ευχή της, όπως την ανέφερε, ήταν μία: «Να γεμίζουμε τη ζωή μας ταξίδια, αγάπη και στιγμές με τους ανθρώπους της καρδιάς μας… γιατί αυτές είναι οι αναμνήσεις που μένουν για πάντα!».

Στη συνέχεια, η ραδιοφωνική παραγωγός πρόσθεσε μια ευχή από καρδιάς για όλους: «να έχουμε υγεία, αγάπη και ανθρώπους που μας αγαπούν αληθινά. Να βρίσκουμε πάντα μικρούς λόγους να χαμογελάμε, όμορφες στιγμές να κρατάμε στην ψυχή μας και όνειρα που μας ταξιδεύουν. Να είναι η ζωή όλων μας γεμάτη φως, καλοσύνη και αγάπη».

Η πορεία της σχέσης Γιώργου Λιάγκα και Μαρίας Αντωνά

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά είναι ζευγάρι από το 2014, με τη σχέση τους να ξεκινά διακριτικά και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι πρώτες κοινές τους εμφανίσεις ήταν σπάνιες, κρατώντας την προσωπική τους ζωή σε χαμηλούς τόνους.

Με την πάροδο του χρόνου, οι πρώτες κοινές εμφανίσεις τους και τα ταξίδια τους επιβεβαίωσαν τις φήμες περί ειδυλλίου. Στη συνέχεια, οι δυο τους άρχισαν να εμφανίζονται όλο και πιο άνετοι δημόσια, χωρίς να κρύβουν πλέον τη σχέση τους από τα μέσα και το κοινό.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta