Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Διέκοψε τη συναυλία στο Ηράκλειο λόγω καπνογόνων

Μια συγκινητική στιγμή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο Ηράκλειο, όταν ο καλλιτέχνης αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά την εκδήλωση εξαιτίας καπνογόνων που άναψαν κάποιοι θεατές.

Έκκληση για σεβασμό

Ο τραγουδιστής απηύθυνε έκκληση στο κοινό να μην ανάψουν περισσότερα καπνογόνα, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη εικόνα ήταν ακατάλληλη και επικίνδυνη, ειδικά μετά την πρόσφατη τραγωδία στο Ρέθυμνο, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Από τη σκηνή, αναφέρθηκε στους ήρωες πυροσβέστες και υπογράμμισε την ανάγκη να τιμηθεί η μνήμη τους.

«Σας παρακαλώ να μην συνεχίσουμε να ανάβουμε καπνογόνα, έτσι κι αλλιώς θα σταματήσουμε. Σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου», δήλωσε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, με την παρέμβασή του να γίνεται δεκτή με θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

Αναφορά στους ήρωες

Ο καλλιτέχνης αναφερόταν στους 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη και στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στο Ρέθυμνο, όταν εγκλωβίστηκαν μέσα στις φλόγες. Η κίνηση του Παπακωνσταντίνου ανέδειξε την ανθρώπινη πλευρά του και απέστειλε ένα ισχυρό μήνυμα ευθύνης.

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Σχετικά με την τραγωδία στο Ρέθυμνο

Η αναφορά στους δύο πυροσβέστες ήρωες, που έπεσαν στο καθήκον, έρχεται σε μια περίοδο που η Κρήτη βιώνει δύσκολες στιγμές λόγω των πύρινων μετώπων. Η κοινωνία θρηνεί για την απώλεια των δύο ανδρών, που έδωσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν άλλους.