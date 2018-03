Την Πέμπτη η κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού, Χρήστου Σιμαρδάνη

To τελευταίο αντίο στον αγαπημένο ηθοποιό Χρήστο Σιμαρδάνη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών θα πουν φίλοι και γνωστοί στο νεκροταφείο του Ζωγράφου την Πέμπτη στις 13.45. Ο δημοφιλής ηθοποιός αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό σοβαρό πρόβλημα υγείας.



Ο Χρήστος Σιμαρδάνης γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου όπου έζησε μέχρι 6 ετών και σπούδασε υποκριτική στο Central School of Speech and Drama στο Λονδίνο.



Έπαιξε σε αρκετές γνωστές σειρές, από το 1985 έως το 2013, μεταξύ των οποίων «Η ζωή του Αττίκ», «Πέτρινα χρόνια», «Η νταντά», «Λατρεμένοι μου γείτονες». Παράλληλα, έπαιξε και σε αρκετές ταινίες όπως «Safe Sex», «Το κλάμα βγήκε απ' τον παράδεισο», «Ο Ηλίας του 16ου».



Χαρακτηριστική, ωστόσο, ήταν η φωνή του που συνόδευε πολλές παρουσιάσεις στο Mega, αλλά και διαφημίσεις.



Η κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού Χρήστου Σιμαρδάνη θα γίνει την Πέμπτη, 15 Μαρτίου, στο Νεκροταφείο Ζωγράφου, στις 13:45.



Οι οικείοι του επιθυμούν, αντί στεφάνων, τα χρήματα να κατατεθούν στη Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία».

