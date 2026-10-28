Επιστήμονες επαναπρογραμμάτισαν κύτταρα, αντιστρέφοντας τη γήρανση σε μοριακό επίπεδο

Μια σημαντική ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Βόννης και του Πανεπιστημίου της Βόννης. Η έρευνά τους προσφέρει νέες γνώσεις γύρω από ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της βιολογίας, εστιάζοντας στο πώς μπορεί να αντιστραφεί η γήρανση σε κυτταρικό επίπεδο. Αυτή η εξέλιξη ανοίγει νέους δρόμους στην κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών.

Η νέα προσέγγιση στην κυτταρική αναζωογόνηση

Σε αντίθεση με προηγούμενες μεθόδους, οι οποίες επαναφέρουν σχετικά γρήγορα τη μοριακή ηλικία ενός κυττάρου, η νέα προσέγγιση λειτουργεί σταδιακά. Αυτό το χαρακτηριστικό επέτρεψε στους ερευνητές να παρακολουθούν τη διαδικασία αναζωογόνησης για ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα για περισσότερες από 100 ημέρες.

Η μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην επιθεώρηση «Aging Cell», προσφέρει στους επιστήμονες μια σπάνια ευκαιρία. Μέσω αυτής, μπορούν να διερευνήσουν τι ακριβώς προκαλεί την κυτταρική αναζωογόνηση και ποιοι παράγοντες την επιβραδύνουν. Επιπλέον, εξετάζεται αν οι σχετικοί μηχανισμοί θα μπορούσαν μελλοντικά να συμβάλουν στην αντιμετώπιση ασθενειών που συνδέονται με την ηλικία, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ.

Πώς λειτουργεί ο επαναπρογραμματισμός των κυττάρων

Τα περισσότερα κύτταρα του ανθρώπινου σώματος φέρουν ουσιαστικά τις ίδιες γενετικές οδηγίες. Ωστόσο, εξελίσσονται σε εξειδικευμένους τύπους κυττάρων, καθένας με διαφορετικές και συγκεκριμένες λειτουργίες. Η ταυτότητά τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ποιες γενετικές οδηγίες χρησιμοποιούν, με αποτέλεσμα υπό φυσιολογικές συνθήκες ένα κύτταρο του αίματος να μην μπορεί απλώς να μετατραπεί σε νευρώνα.

Οι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να ανακατευθύνουν την ταυτότητα ενός κυττάρου μέσω της διαδικασίας του επαναπρογραμματισμού. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας συνδυασμούς πρωτεϊνών που ονομάζονται μεταγραφικοί παράγοντες, οι οποίοι μεταβάλλουν τη δραστηριότητα των γονιδίων και καθοδηγούν την ανάπτυξή του. Η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει ήδη επιτρέψει στους επιστήμονες να αναπτύξουν νευρικό ιστό από κύτταρα του δέρματος, μια εξέλιξη που θα μπορούσε μελλοντικά να συμβάλει στην ανάπτυξη θεραπειών για νευροεκφυλιστικές ασθένειες.

Η έρευνα της ομάδας της Βόννης

Η ομάδα της Βόννης χρησιμοποίησε την τεχνική του επαναπρογραμματισμού για να μετατρέψει πρόδρομα κύτταρα των ερυθρών αιμοσφαιρίων σε νευρικά βλαστοκύτταρα. Σε προηγούμενα πειράματα, οι νευρώνες που δημιουργήθηκαν με αυτή τη μέθοδο σχημάτισαν συνδέσεις με υπάρχοντες νευρώνες, μετά τη μεταμόσχευσή τους σε εγκεφάλους ποντικιών.

Ο καθηγητής Όλιβερ Μπριστλ, διευθυντής του Ινστιτούτου Αναγεννητικής Νευροβιολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Βόννης και μέλος του διεπιστημονικού ερευνητικού τομέα Life & Health του Πανεπιστημίου της Βόννης, αναφέρει σχετικά: «Στην παρούσα μελέτη επικεντρωθήκαμε σε ένα διαφορετικό φαινόμενο, συγκεκριμένα, στην παρατήρηση ότι τα κύτταρα αναζωογονούνται σημαντικά κατά τη διάρκεια του επαναπρογραμματισμού».

Παρακολούθηση της διαδικασίας αναζωογόνησης

Για να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν την αναζωογόνηση των κυττάρων, οι ερευνητές εξέτασαν χημικές τροποποιήσεις στο DNA. Αυτές οι τροποποιήσεις είναι γνωστές για το ότι μεταβάλλονται με την ηλικία.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η γενετική πληροφορία μέσα στο κύτταρο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό συμβαίνει χωρίς να αλλάζει η ίδια η γενετική πληροφορία, δηλαδή η ακολουθία του DNA.

Με πληροφορίες από: naftemporiki.gr