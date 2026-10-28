Ένα μικροσκοπικό φίδι της νοτιοανατολικής Ασίας κινείται με τροχούς και αναπτύσσει εντυπωσιακή ταχύτητα

Ένα μικροσκοπικό φίδι που εντοπίζεται στη νοτιοανατολική Ασία έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας λόγω του μοναδικού τρόπου με τον οποίο μετακινείται για να ξεφύγει από τον κίνδυνο. Αντί να έρπει με τον συνηθισμένο τρόπο, το συγκεκριμένο είδος σχηματίζει έναν σχεδόν κυκλικό βρόχο με το σώμα του, εκτοξευόμενο προς τα εμπρός με μια σειρά από περιστροφές. Αυτή η ασυνήθιστη μέθοδος κίνησης, η οποία καταγράφηκε επίσημα το 2023, του επιτρέπει να αναπτύσσει εντυπωσιακές ταχύτητες, σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερες από την κανονική του έρπουσα κίνηση.

Η ασυνήθιστη μέθοδος μετακίνησης

Το φαινόμενο αφορά ένα μικροσκοπικό φίδι της νοτιοανατολικής Ασίας, το οποίο έχει την ικανότητα να κυλά στο έδαφος με εντυπωσιακή ταχύτητα. Η διαδικασία ξεκινά όταν το φίδι καμπυλώνει το σώμα του, σχηματίζοντας ένα σχήμα που θυμίζει τροχό. Ταυτόχρονα, σηκώνει το κεφάλι του σε μια καμπύλη σαν το γράμμα S. Καθώς η ουρά του ακουμπά στο έδαφος, χρησιμοποιεί αυτή την επαφή για να ωθήσει το σώμα του προς τα εμπρός. Αυτή η κίνηση επαναλαμβάνεται διαρκώς.

Το σώμα του φιδιού περιστρέφεται, αλλάζει πλευρά επαφής με το έδαφος και επαναλαμβάνει την ίδια κίνηση, δημιουργώντας μια συνεχή αλληλουχία από περιστροφές. Αυτή η συμπεριφορά θυμίζει έναν ακροβατικό τροχό, παρά το γεγονός ότι το ζώο δεν διαθέτει καν πόδια. Η ικανότητα αυτή του επιτρέπει να ξεφεύγει από πιθανούς κινδύνους με έναν τρόπο που δεν είναι συνηθισμένος για τα φίδια.

Η ανακάλυψη και η μεθοδολογία της έρευνας

Η ασυνήθιστη αυτή συμπεριφορά έγινε γνωστή στην επιστημονική κοινότητα το 2023, όταν καταγράφηκε επίσημα στο είδος Pseudorabdion longiceps. Αν και υπήρχαν προηγούμενες αναφορές για παρόμοιες κινήσεις, η καταγραφή με κατάλληλο εξοπλισμό επέτρεψε στους ερευνητές να μελετήσουν το φαινόμενο λεπτομερώς. Έκτοτε, η ίδια συμπεριφορά έχει παρατηρηθεί και σε άλλα συγγενικά είδη, υποδεικνύοντας ότι μπορεί να είναι μια ευρύτερη εξελικτική προσαρμογή.

Τα συγκεκριμένα φίδια φτάνουν περίπου τα 30 εκατοστά σε μήκος και απαντώνται στη νοτιοανατολική Ασία. Για την μελέτη του τρόπου μετακίνησής τους, μια ομάδα επιστημόνων δημιούργησε μια μικρή διαδρομή δοκιμών. Εκεί, οι κινήσεις τους καταγράφηκαν από πολλές διαφορετικές γωνίες, χρησιμοποιώντας κάμερες υψηλής ταχύτητας. Αυτή η μεθοδολογία επέτρεψε την ακριβή ανάλυση της μηχανικής πίσω από την εντυπωσιακή τους κίνηση.

Εντυπωσιακή ταχύτητα και μηχανισμός σταθερότητας

Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους επιστήμονες έδειξαν ότι τα φίδια αυτά μπορούν να αναπτύξουν μέγιστη ταχύτητα περίπου 3,69 μέτρων το δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει ότι κινούνται σχεδόν τέσσερις φορές γρηγορότερα από ό,τι όταν έρπουν κανονικά. Η εντυπωσιακή αυτή ταχύτητα προσδίδει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην αποφυγή των θηρευτών.

Ένα από τα στοιχεία που εντυπωσίασαν περισσότερο τους ερευνητές ήταν ο έλεγχος που διατηρούν τα φίδια κατά την περιστροφή. Ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτής της γρήγορης κίνησης, το φίδι καταφέρνει να διατηρεί το κεφάλι του στραμμένο προς τα εμπρός. Οι επιστήμονες σημείωσαν ότι, όταν ένα σώμα περιστρέφεται γρήγορα ως ενιαίο σύνολο, είναι δύσκολο να παραμένει σταθερό το κεφάλι. Αυτή η σταθερότητα φαίνεται να του επιτρέπει να ελέγχει καλύτερα την πορεία του, παρά τις έντονες κινήσεις του υπόλοιπου σώματος. Παρόμοια ικανότητα σταθεροποίησης έχει παρατηρηθεί και σε ιπτάμενα φίδια, τα οποία διατηρούν σχετικά σταθερό τον προσανατολισμό του κεφαλιού τους κατά την απογείωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta