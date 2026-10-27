Επιστήμονες εκτιμούν ότι η Μόνα Λίζα έπασχε από χρόνια τριχόπτωση

Ενώ η Μόνα Λίζα είναι παγκοσμίως γνωστή για το αινιγματικό της χαμόγελο, επιστήμονες στην Ιταλία εκτιμούν ότι ο διάσημος πίνακας του Λεονάρντο ντα Βίντσι μπορεί να αποκαλύπτει και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η γυναίκα που απεικονίζεται στον πίνακα ενδέχεται να έπασχε από χρόνια τριχόπτωση.

Η εκτίμηση των επιστημόνων

Ο Ιταλός δερματολόγος, δρ Λουίτζι Λάινο, υποστηρίζει ότι η γυναίκα του αναγεννησιακού αριστουργήματος, το οποίο φιλοτεχνήθηκε το 1503, πιθανότατα έπασχε από γυροειδή αλωπεκία. Πρόκειται για μια αυτοάνοση πάθηση που προσβάλλει τους θύλακες των τριχών και προκαλεί ξαφνική απώλεια μαλλιών, συχνά μετά από περιόδους έντονου στρες ή ορμονικών διαταραχών.

Σε επιστημονικό άρθρο του στο περιοδικό Clinics in Dermatology, ο δρ Λάινο επισημαίνει τέσσερα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο της Μόνα Λίζα που τον οδήγησαν σε αυτή την εκτίμηση. Αυτά είναι η πλήρης απουσία φρυδιών και βλεφαρίδων και στις δύο πλευρές, η απότομη γραμμή στο μπροστινό μέρος του τριχωτού της κεφαλής και το δέρμα που εμφανίζεται ακέραιο, χωρίς ουλές. Ο ίδιος αναφέρει ότι από όλες τις διαθέσιμες εξηγήσεις, μόνο η καθολική γυροειδής αλωπεκία εξηγεί και τα τέσσερα αυτά χαρακτηριστικά. Μια μεμονωμένη τρίχα πάνω από το μάτι, η οποία εντοπίστηκε με πολυφασματική απεικόνιση, δεν αναιρεί τη διάγνωση, αλλά αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά ευρήματα της πάθησης.

Ιστορικά στοιχεία και πιθανές αιτίες

Ο δερματολόγος επικαλείται και ιστορικά στοιχεία για τη γυναίκα που θεωρείται ότι απεικονίζεται στον πίνακα, τη Λίζα Γκεραρντίνι. Η Γκεραρντίνι ήταν έφηβη όταν παντρεύτηκε έναν έμπορο υφασμάτων στη Φλωρεντία και πριν συμπληρώσει τα 30 της χρόνια, είχε αποκτήσει έξι παιδιά, από τα οποία τα τέσσερα πέθαναν.

Επιπλέον, έζησε σε μια περίοδο πολιτικών αναταραχών, θρησκευτικών πολέμων και επιδημιών πανώλης. Σύμφωνα με τον δρ Λάινο, ακόμη και μία από αυτές τις καταστροφές θα μπορούσε να προκαλέσει επεισόδιο τριχόπτωσης σε κάποιον που πάσχει από αλωπεκία. Ο συνδυασμός όλων αυτών των δύσκολων εμπειριών, υποστηρίζει, θα καθιστούσε εξαιρετικά δύσκολη τη διατήρηση μιας πλούσιας γραμμής μαλλιών.

Η αλωπεκία στην ιστορία και το σήμερα

Εάν η εκτίμηση του δρ Λάινο είναι σωστή, η Μόνα Λίζα θα μπορούσε να αναγνωριστεί ως το πιο διάσημο πρόσωπο στην ιστορία που έπασχε από αλωπεκία. Ωστόσο, δεν θα ήταν η μοναδική γνωστή προσωπικότητα με την πάθηση. Η Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, η Βαϊόλα Ντέιβις και η Λίλι Ράινχαρτ έχουν μιλήσει δημόσια για τις διαγνώσεις τους. Αντίστοιχα, η Αρμάνι Λάτιμερ, μαζορέτα των Ντάλας Κάουμποϊς, έχει αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε ντοκιμαντέρ του Netflix, με τίτλο «America’s Sweethearts».

Σύμφωνα με την Pfizer, περίπου 6,7 εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ πάσχουν από γυροειδή αλωπεκία. Την ίδια στιγμή, τη Μόνα Λίζα επισκέπτονται κάθε χρόνο στο Μουσείο του Λούβρου από 8 έως 10 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο δρ Λάινο προτείνει το πρόσωπο που έχει μελετηθεί περισσότερο στην ιστορία της τέχνης να αναγνωριστεί γι’ αυτό που ανέκαθεν έδειχνε.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr