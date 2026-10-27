Οι συχνές συγκρούσεις άστρων στο νεαρό σύμπαν και η γέννηση των πρώτων μαύρων τρυπών

Ενώ σήμερα οι συγκρούσεις άστρων θεωρούνται σπάνιο φαινόμενο, καθώς το Διάστημα προσφέρει άφθονο χώρο για την ελεύθερη κίνηση των ουράνιων σωμάτων, το πρώιμο Σύμπαν φαίνεται πως παρουσίαζε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Μια ερευνητική ομάδα, αξιοποιώντας παρατηρήσεις από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι λίγο μετά το Big Bang, τα αστρικά συστήματα ήταν τόσο πυκνά, που οι συγκρούσεις μεταξύ των άστρων ήταν συχνές, οδηγώντας τελικά στη δημιουργία μαύρων τρυπών.

Οι συγκρούσεις άστρων στο πρώιμο σύμπαν

Η μελέτη αυτή αγγίζει ένα από τα πιο σημαντικά αινίγματα της αστροφυσικής, την προέλευση των υπερμεγεθών μαύρων τρυπών. Για πολλά χρόνια, οι αστρονόμοι υπέθεταν ότι αυτές οι μαύρες τρύπες αναπτύσσονταν σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb έχει εντοπίσει μαύρες τρύπες που φαίνεται να σχηματίστηκαν και να μεγάλωσαν με εντυπωσιακή ταχύτητα σε μια πολύ πρώιμη φάση, αμέσως μετά το Big Bang.

Η νέα έρευνα, η οποία επικεντρώνεται στο Διάστημα και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «The Astrophysical Journal», προτείνει μια πιθανή εξήγηση για αυτό το φαινόμενο. Η μελέτη διεξήχθη υπό την καθοδήγηση αστροφυσικών από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA), φέρνοντας στο φως νέα δεδομένα για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο νεαρό Σύμπαν.

Πυκνά σμήνη και συγχωνεύσεις άστρων

Στην εποχή εκείνη, το Σύμπαν δεν φιλοξενούσε μεγάλους σπειροειδείς γαλαξίες, όπως αυτόν στον οποίο ανήκουμε σήμερα. Αντίθετα, κυριαρχούσαν πυκνά σμήνη όπου λάμβανε χώρα ο σχηματισμός άστρων. Μέσα σε αυτά τα σμήνη, σύμφωνα με τα ευρήματα των ερευνητών, οι συγκρούσεις μεταξύ των άστρων είχαν δύο πιθανές εκβάσεις, ανάλογα με τις ταχύτητες με τις οποίες συνέβαιναν.

Όταν οι συγκρούσεις πραγματοποιούνταν με πολύ μεγάλες ταχύτητες, τα άστρα καταστρέφονταν. Αντιθέτως, όταν οι ταχύτητες ήταν μικρότερες, τα άστρα συγχωνεύονταν, δημιουργώντας ένα ενιαίο σώμα. Αυτές οι διαδοχικές συγχωνεύσεις είχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα άστρο με ασυνήθιστα μεγάλη μάζα, πολύ μεγαλύτερη από τα συνηθισμένα.

Η γέννηση των πρώτων μαύρων τρυπών

Τα γιγάντια αυτά άστρα, που προέκυπταν από τις συγχωνεύσεις, ακολουθούσαν μια συγκεκριμένη πορεία. Τελικά, κατέρρεαν υπό το ίδιο τους το βάρος, μετατρεπόμενα σε μαύρες τρύπες. Αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να εξηγήσει πώς εμφανίστηκαν τόσο νωρίς οι πρώτες τεράσιες μαύρες τρύπες στο νεαρό Σύμπαν, λύνοντας ένα σημαντικό κοσμικό μυστήριο.

Γύρω από αυτές τις πρώτες μαύρες τρύπες, θα σχηματίζονταν αργότερα οι γαλαξίες, καθώς το Σύμπαν συνέχιζε να διαστέλλεται και οι ακραίες συνθήκες που επικρατούσαν αρχικά υποχωρούσαν σταδιακά. Η ιδέα ότι οι αστρικές συγκρούσεις μπορούν να οδηγήσουν στη γέννηση μαύρων τρυπών δεν είναι εντελώς καινούργια στον επιστημονικό κόσμο.

Το νέο μοντέλο και οι «Μικρές Κόκκινες Κουκκίδες»

Ωστόσο, η καινοτομία του νέου μοντέλου έγκειται στο ότι συνδέει τις παρατηρήσεις που έγιναν με τα θεωρητικά σενάρια. Περιγράφει συγκεκριμένες διαδικασίες που οδηγούν από τις συγκρούσεις μέσα στα πυκνά αστρικά σμήνη στη γέννηση των υπερμεγεθών μαύρων τρυπών, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του φαινομένου.

Στο επίκεντρο αυτής της έρευνας βρίσκονται οι μυστηριώδεις «Μικρές Κόκκινες Κουκκίδες» (LRDs). Πρόκειται για εξαιρετικά συμπαγή αντικείμενα που εντοπίστηκαν στο πρώιμο Σύμπαν και στις παρατηρήσεις εμφανίζονται ως μικρά κόκκινα στίγματα. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι στο κέντρο αυτών των LRDs κρύβεται μια μαύρη τρύπα που αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Σύμφωνα με τις νέες προσομοιώσεις που πραγματοποιήθηκαν, τα LRDs ενδέχεται να είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις διαδικασίες των αστρικών συγκρούσεων και συγχωνεύσεων που οδήγησαν στη δημιουργία των πρώτων μαύρων τρυπών, παρέχοντας περαιτέρω στοιχεία για την κατανόηση του πρώιμου Σύμπαντος.

Με πληροφορίες από: Newsit