Η Ρωσία εντείνει τις έρευνες για τη μακροζωία: Η κόρη του Πούτιν μιλά για υπέρβαση των φυσικών ορίων ζωής

Η Ρωσία εντείνει τις έρευνες στον τομέα της μακροζωίας, με στόχο την παράταση της ανθρώπινης ζωής, από την υγιεινή διατροφή και τις προληπτικές εξετάσεις μέχρι την αναζήτηση θεραπειών κατά της γήρανσης. Σε αυτή την προσπάθεια πρωταγωνιστεί η Μαρία Βορόντσοβα, κόρη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία παρουσίασε τις φιλοδοξίες της χώρας στον τομέα αυτό. Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας ενός νέου εργαστηρίου στη Μόσχα, η 41χρονη ενδοκρινολόγος εκτίμησε ότι η ιατρική θα μπορούσε να κάνει σημαντικά βήματα στην αντιμετώπιση της γήρανσης μέσα στα επόμενα 10 με 20 χρόνια.

Οι φιλοδοξίες της Ρωσίας στην επιστήμη της μακροζωίας

Η Μαρία Βορόντσοβα, 41 ετών και ενδοκρινολόγος στο επάγγελμα, ανέδειξε τις προτεραιότητες της Ρωσίας στην έρευνα για την παράταση της ανθρώπινης ζωής. Οι δηλώσεις της έγιναν στο πλαίσιο εκδήλωσης που φιλοξενήθηκε στη Σχολή Διοίκησης της Μόσχας Skolkovo, όπου παρουσιάστηκε μια νέα ερευνητική πρωτοβουλία.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των επιπτώσεων που μπορεί να έχει η αύξηση του προσδόκιμου ζωής σε διάφορους τομείς, όπως η κοινωνία, η οικονομία, η αγορά εργασίας και η δημόσια πολιτική. Όπως μετέδωσε η ρωσική εφημερίδα Vedomosti, η Βορόντσοβα περιέγραψε τη μακροζωία ως μια προσπάθεια που εξελίσσεται σε δύο διακριτά στάδια.

Τα δύο στάδια για την παράταση της ζωής

Το πρώτο στάδιο, σύμφωνα με την κόρη του Ρώσου προέδρου, εστιάζει στην αξιοποίηση του φυσικού δυναμικού του ανθρώπου, με στόχο να φτάσει ο άνθρωπος στο φυσικό όριο ζωής. Η ίδια τοποθετεί αυτό το όριο περίπου στα 85 με 90 χρόνια. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τόνισε ότι είναι απαραίτητο η φροντίδα της υγείας να ξεκινά από την παιδική ηλικία και να ενισχύεται διαρκώς μέσα από την οικογένεια και το εκπαιδευτικό σύστημα.

Η ισορροπημένη διατροφή, η τακτική σωματική δραστηριότητα και οι συχνές ιατρικές εξετάσεις αποτελούν, κατά την Βορόντσοβα, θεμελιώδεις προϋποθέσεις για μια μακρύτερη και πιο υγιή ζωή. Η καλλιέργεια αυτών των συνηθειών από μικρή ηλικία θεωρείται κρίσιμη για να βοηθήσει τις επόμενες γενιές να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους στον τομέα της υγείας.

Το δεύτερο στάδιο της προσπάθειας είναι σαφώς πιο φιλόδοξο. Η Βορόντσοβα περιέγραψε την επιδίωξη να ξεπεραστούν τα φυσικά όρια της ανθρώπινης ζωής ως μια απόπειρα να «ξεγελάσουμε τον Θεό ή τη φύση». Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η επιστημονική πρόγνοση σε αυτό το ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο παραμένει, μέχρι στιγμής, περιορισμένη.

Ο «καθολικός ανθρώπινος φόβος του θανάτου» ως κινητήριος δύναμη

Η ενδοκρινολόγος εκτίμησε ότι ο «καθολικός ανθρώπινος φόβος του θανάτου» θα λειτουργήσει ως ισχυρό κίνητρο, ωθώντας τα συστήματα υγείας παγκοσμίως να αναζητήσουν και να βρουν λύσεις για την αντιμετώπιση της γήρανσης μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες. Παρά τις προκλήσεις, η πίστη της στην επιστημονική εξέλιξη παραμένει ισχυρή.

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια που εντόπισε η Βορόντσοβα είναι το γεγονός ότι η γήρανση δεν αναγνωρίζεται επί του παρόντος ως ασθένεια. Αυτή η έλλειψη αναγνώρισης δυσχεραίνει σημαντικά την ανάπτυξη και την έγκριση φαρμάκων που θα στοχεύουν άμεσα στη διαδικασία της γήρανσης. Οι κλινικές δοκιμές, όπως εξήγησε, προϋποθέτουν μια σαφή διάγνωση και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αξιολόγησης, το οποίο δεν υπάρχει για τη γήρανση ως πάθηση.

Η Ρωσία πρωτοπόρος στο χάπι κατά της γήρανσης;

Σε πρόσφατες δηλώσεις της στη ρωσική κρατική τηλεόραση, η Μαρία Βορόντσοβα εξέφρασε την αισιοδοξία της για τις δυνατότητες της χώρας της στον τομέα αυτό. Υποστήριξε ότι η Ρωσία διαθέτει τις προϋποθέσεις να αναπτύξει πρώτη ένα χάπι κατά της γήρανσης, κάτι που θα αποτελούσε μια σημαντική ιατρική ανακάλυψη με παγκόσμιο αντίκτυπο.

Ωστόσο, η ίδια τόνισε την ανάγκη να καθοριστούν με απόλυτη σαφήνεια τα κριτήρια για το ποιοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μια τέτοια θεραπεία, εφόσον αυτή αναπτυχθεί. Η συζήτηση γύρω από την πρόσβαση σε τέτοιες προηγμένες θεραπείες αναμένεται να είναι κεντρική στις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα της μακροζωίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta